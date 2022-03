В субботу в таллиннском баре Odeon состоялась оживленная встреча любителей рока. На сцену вышли семь эстонских групп: No More Fridays, Ziggy Wild, Di'Artist или Диана Тоомингас, Räpina Jack, Bourbon Sugar, The Lou Lous и Teravmoon. Выручка от концерта была передана Красному Кресту.