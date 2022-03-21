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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Эстонская путешественница стояла у кратера активного вулкана: неописуемо красивое зрелище

Limon.ee
Эстонская путешественница стояла у кратера активного вулкана: неописуемо красивое зрелище
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Керту Юккум
Керту Юккум Фото: Instagram/@kertujukkum

Эстонская путешественница и светская львица Керту Юккум поделилась в социальных сетях, что недавно стояла у кратера активного вулкана!

«День, когда я стояла у кратера активного вулкана и видела кроваво-красную магму на дне кратера», — пишет Юккум в своем посте. Женщина отметила, что в тот момент она чувствовала невыносимый запах серы. «Неописуемо красивое зрелище еще раз подтверждает: мы маленькие букашки рядом с природой и ее невероятной силой!»

Она отметила Никарагуа в качестве своего местоположения.

Совсем недавно Юккум посетила и вулкан Фуэго. «Прошлой ночью я поднялась на вершину Акатенанго, одну из самых высоких вулканических гор в Гватемале, высотой 3976 метров. С вершины открылся великолепный вид на близлежащий действующий вулкан Фуэго», — описала Керту Elu24 незабываемые впечатления несколько недель назад.

«Красочный рассвет и извергающийся вулкан представляли собой необыкновенное зрелище», — сказала она, добавив: «Это просто невероятно, но важно, чтобы утро было ясным. Я охотилась за этим видом несколько дней».

Извержение вулкана в Гватемале неудивительно. Фуэго активен уже в течение последних двадцати лет. А вулканов в Гватемале целых 37. «Некоторые из них в настоящее время активны», — сказала Керту.

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