ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Эстонская путешественница стояла у кратера активного вулкана: неописуемо красивое зрелище

«День, когда я стояла у кратера активного вулкана и видела кроваво-красную магму на дне кратера», — пишет Юккум в своем посте. Женщина отметила, что в тот момент она чувствовала невыносимый запах серы. «Неописуемо красивое зрелище еще раз подтверждает: мы маленькие букашки рядом с природой и ее невероятной силой!»

Она отметила Никарагуа в качестве своего местоположения.

Совсем недавно Юккум посетила и вулкан Фуэго. «Прошлой ночью я поднялась на вершину Акатенанго, одну из самых высоких вулканических гор в Гватемале, высотой 3976 метров. С вершины открылся великолепный вид на близлежащий действующий вулкан Фуэго», — описала Керту Elu24 незабываемые впечатления несколько недель назад.

«Красочный рассвет и извергающийся вулкан представляли собой необыкновенное зрелище», — сказала она, добавив: «Это просто невероятно, но важно, чтобы утро было ясным. Я охотилась за этим видом несколько дней».