Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 марта

Овен

У Овнов начинается время, когда могут остановиться неудачи, происходящие с некоторой периодичностью. В целом люди данного знака сейчас на волне фортуны, поскольку в конце прошлой недели Солнце перешло в их знак. Удача на их стороне, поэтому они могут заниматься чем угодно. Не исключено, что их жизнь круто изменится. В этом им поможет толика уверенности в себе и решительность. Можно смело направлять все свои силы в любовь или в работу. Главное — правильно расставить приоритеты. У Овнов получится все, к чему они приложат свою руку.

Телец

Тельцам стоит быть как можно осторожнее в общении с токсичными людьми. Особенно актуальным это будет в самые неблагоприятные дни недели — 21, 22 и 27 марта. Помимо этого могут начаться некоторые проблемы с самочувствием, мотивацией и замедления развития во всех жизненных сферах. Возможно, пришло время немного приостановить активную деятельность и как следует отдохнуть. Любые необдуманные шаги могут привести к потере средств, утрате уверенности в себе и упадку сил. Тельцам нужно беречь свое здоровье.

Близнецы

У Близнецов наступает период духовного пробуждения. Понять, что это происходит прямо сейчас, людям данного знака помогут двенадцать симптомов. Помимо этого на неделе с 21 по 27 число ночные светила дадут Близнецам возможность преуспеть в любви. Поиски второй половинки будут весьма удачными. Главное — прислушиваться к интуиции. Удача ждет и тех, кто хочет привнести в уже существующие отношения капельку страсти. На работе Близнецов тоже ждут победы и успехи. Не нужно бояться новых начинаний и экспериментов.

Рак

Ракам стоит научиться правильно загадывать желания, поскольку в период с 21 по 27 марта ночные светила помогут им их воплотить в жизнь. Это волшебная неделя, на которой, к сожалению, лучше не тратить лишних средств. Есть шанс купить то, что совершенно не понадобится никак в будущем. В любовной сфере наступает очень неблагоприятное время, так что Павел Глоба советует Ракам сфокусироваться на работе. Нужно научиться соглашаться с точкой зрения второй половинки и не забывать о том, что во всем хороша умеренность. Помимо работы нужно научиться отдыхать.

Лев

Львам звезды и планеты помогут найти свое предназначение. Это идеальное время для получения новых навыков, изучения чего-то важного и нового. Память и внимательность Львов будут на высоте, поэтому они могут браться за самые сложные задачи и проекты. На любовном фронте астролог предвещает Львам также много удачи и ярких приятных моментов. Словом, неделя будет для этих людей максимально благоприятной и продуктивной. Полезными будут деловые поездки и смена обстановки. Не стоит сидеть на месте и ждать у моря погоды.

Дева