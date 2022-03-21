Идеологические и этические разногласия будут сильно влиять как на личные, так и на деловые отношения. Опираться на этой неделе надо только на единомышленников. А при необходимости переубедить собеседника учтите, что лучше всего будут работать какие-то необычные доводы. День будет полон неожиданностей и острых ситуаций. Берегите себя и близких.
Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака
Овен, будьте осторожны, возрастает вероятность травм и аварий.
Телец, Уран продолжает будоражить ваш зодиакальный знак, вам приходится приспосабливаться жить в условиях нестабильности.
Близнецы, события этого дня можно будет сравнить с прыжком в неизвестность.
Рак, сегодня необходимо себя беречь. Перенесите все, что сможете, на завтрашнее утро, тогда положение Луны будет более благоприятно для вас.
Лев, обострится соперничество и противостояние. Недоброжелатели могут совершить какой-то вероломный, подлый ход.
Дева, при всей сложности ситуации для вас открываются возможности, связанные с обучением чему-то интересному.
Весы, сегодня велика вероятность поломок и неудачных покупок. Материальный мир требует самого пристального внимания.
Скорпион, этот день может принести вам как обострение ситуации, так и мощный прорыв.
Стрелец, в сложном положении вас выручит смекалка, нестандартное мышление и фантазия.
Козерог, вы можете обнаружить у себя под ногами старые грабли. Судьба дает вам шанс не повторить прошлых ошибок.
Водолей, близкий человек может сильно усложнить ситуацию, которая сейчас кажется вам простой.
Рыбы, сегодня вы выступите в какой-то неожиданной для себя роли, пишет mir24.tv.