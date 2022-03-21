Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака

Овен, будьте осторожны, возрастает вероятность травм и аварий.

Телец, Уран продолжает будоражить ваш зодиакальный знак, вам приходится приспосабливаться жить в условиях нестабильности.

Близнецы, события этого дня можно будет сравнить с прыжком в неизвестность.

Рак, сегодня необходимо себя беречь. Перенесите все, что сможете, на завтрашнее утро, тогда положение Луны будет более благоприятно для вас.

Лев, обострится соперничество и противостояние. Недоброжелатели могут совершить какой-то вероломный, подлый ход.

Дева, при всей сложности ситуации для вас открываются возможности, связанные с обучением чему-то интересному.

Весы, сегодня велика вероятность поломок и неудачных покупок. Материальный мир требует самого пристального внимания.

Скорпион, этот день может принести вам как обострение ситуации, так и мощный прорыв.

Стрелец, в сложном положении вас выручит смекалка, нестандартное мышление и фантазия.

Козерог, вы можете обнаружить у себя под ногами старые грабли. Судьба дает вам шанс не повторить прошлых ошибок.

Водолей, близкий человек может сильно усложнить ситуацию, которая сейчас кажется вам простой.