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Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака
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Девушка с цветами. Иллюстративное фото
Девушка с цветами. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Идеологические и этические разногласия будут сильно влиять как на личные, так и на деловые отношения. Опираться на этой неделе надо только на единомышленников. А при необходимости переубедить собеседника учтите, что лучше всего будут работать какие-то необычные доводы. День будет полон неожиданностей и острых ситуаций. Берегите себя и близких.

Овен, будьте осторожны, возрастает вероятность травм и аварий.

Телец, Уран продолжает будоражить ваш зодиакальный знак, вам приходится приспосабливаться жить в условиях нестабильности.

Близнецы, события этого дня можно будет сравнить с прыжком в неизвестность.

Рак, сегодня необходимо себя беречь. Перенесите все, что сможете, на завтрашнее утро, тогда положение Луны будет более благоприятно для вас.

Лев, обострится соперничество и противостояние. Недоброжелатели могут совершить какой-то вероломный, подлый ход.

Дева, при всей сложности ситуации для вас открываются возможности, связанные с обучением чему-то интересному.

Весы, сегодня велика вероятность поломок и неудачных покупок. Материальный мир требует самого пристального внимания.

Скорпион, этот день может принести вам как обострение ситуации, так и мощный прорыв.

Стрелец, в сложном положении вас выручит смекалка, нестандартное мышление и фантазия.

Козерог, вы можете обнаружить у себя под ногами старые грабли. Судьба дает вам шанс не повторить прошлых ошибок.

Водолей, близкий человек может сильно усложнить ситуацию, которая сейчас кажется вам простой.

Рыбы, сегодня вы выступите в какой-то неожиданной для себя роли, пишет mir24.tv.

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