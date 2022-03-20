ВИДЕО ⟩ Посмотрите, как пес встречает своего хозяина

В телеграм-канале «Новости Москвы» опубликовали очень милое видео — на нем показано, как пес, выглядящий в точности как киношный Хатико, сидит у вестибюля станции «Жулебино» и ждет своего хозяина. При этом он не на самовыгуле и тем более не сбежал — он в ошейнике, с поводком (хотя его никто не держит), и видео, судя по реакциям собаки, снимает второй ее владелец (или владелица).

Первым из метро выходит посторонний мужчина — акита всполошился, начал обнюхивать его (тот в ответ потянул руку, чтобы погладить), однако быстро потерял интерес и отвернулся. Но как только на лестнице за закрытыми стеклянными дверьми показался тот самый человек, пес уже не мог ждать спокойно — принялся быстро вилять хвостом, вприпрыжку бегать кругами, прыгать то на оператора видео, то на дверной косяк вестибюля.