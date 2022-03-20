ВИДЕО ⟩ Женщина вколола ботокс и стала похожа на хомяка

Женщина сделала инъекции ботокса и получила такой неожиданный результат, что решила опубликовать его в Сети.

В видеоролике блогер поясняет, что хотела изменить внешность к лучшему, но на такой результат, понятно, не рассчитывала.

Так, отправившись к косметологу на уколы ботокса, пациентка получила жуткие отеки на местах инъекций. Теперь красотка похожа на хомяка. Который прячет в щеках запасы. Именно так подписчики прокомментировали результаты процедуры, подивившись, что женщина еще и деньги заплатила.