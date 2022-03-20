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ВИДЕО ⟩ Женщина вколола ботокс и стала похожа на хомяка

Limon.ee
Женщина вколола ботокс и стала похожа на хомяка
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Косметологическая процедура. Иллюстративное фото
Косметологическая процедура. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Косметическая процедура пошла не по плану, пишет Topnews.

Женщина сделала инъекции ботокса и получила такой неожиданный результат, что решила опубликовать его в Сети.

В видеоролике блогер поясняет, что хотела изменить внешность к лучшему, но на такой результат, понятно, не рассчитывала.

Так, отправившись к косметологу на уколы ботокса, пациентка получила жуткие отеки на местах инъекций. Теперь красотка похожа на хомяка. Который прячет в щеках запасы. Именно так подписчики прокомментировали результаты процедуры, подивившись, что женщина еще и деньги заплатила.

«Боже, ты стала выглядеть как хомяк!», «Зачем ты это сделала? До ботокса ты была сногсшибательной!», – пишут комментаторы, утверждая, что теперь будут обходить косметологов за версту.

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