ВИДЕО ⟩ Женщина вколола ботокс и стала похожа на хомяка
Женщина вколола ботокс и стала похожа на хомяка
Женщина сделала инъекции ботокса и получила такой неожиданный результат, что решила опубликовать его в Сети.
В видеоролике блогер поясняет, что хотела изменить внешность к лучшему, но на такой результат, понятно, не рассчитывала.
Так, отправившись к косметологу на уколы ботокса, пациентка получила жуткие отеки на местах инъекций. Теперь красотка похожа на хомяка. Который прячет в щеках запасы. Именно так подписчики прокомментировали результаты процедуры, подивившись, что женщина еще и деньги заплатила.
«Боже, ты стала выглядеть как хомяк!», «Зачем ты это сделала? До ботокса ты была сногсшибательной!», – пишут комментаторы, утверждая, что теперь будут обходить косметологов за версту.
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