Наконец-то! Впервые за долгое время люди снова могут пойти на концерты и потанцевать в ночных клубах, пишет parnu.postimees.ee.
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ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯЛИ! ⟩ Ночная жизнь Пярну возвращается в прежнее русло: смотрите наш красочный фоторепортаж!
Ночная жизнь Пярну возвращается в прежнее русло: смотрите наш красочный фоторепортаж!
В прошлый вторник правительство сняло ограничения на часы работы развлекательных заведений и упразднило так называемые ковидные сертификаты. Pärnu Postimees решил посетить развлекательные заведения Пярну и посмотреть, что там происходит.
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