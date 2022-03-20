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ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯЛИ! ⟩ Ночная жизнь Пярну возвращается в прежнее русло: смотрите наш красочный фоторепортаж!

Limon.ee
Ночная жизнь Пярну возвращается в прежнее русло: смотрите наш красочный фоторепортаж!
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Pärnus ei jäänud pärast koroonapiirangute lõppemist ükski peokoht tühjaks.
Pärnus ei jäänud pärast koroonapiirangute lõppemist ükski peokoht tühjaks. Фото: Jüri Looring

Наконец-то! Впервые за долгое время люди снова могут пойти на концерты и потанцевать в ночных клубах, пишет parnu.postimees.ee.

В прошлый вторник правительство сняло ограничения на часы работы развлекательных заведений и упразднило так называемые ковидные сертификаты. Pärnu Postimees решил посетить развлекательные заведения Пярну и посмотреть, что там происходит.
 
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