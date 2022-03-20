Гороскоп на 20 марта: весеннее равноденствие окажет влияние на все события

Многие люди вступят в этот день с лозунгом «ничто не слишком». Легче легкого в чем-то превысить планку допустимого. Одна из опасностей этого дня заключается в том, что деньги утекают с легкостью. Поэтому поход в магазин можно доверить только самому экономному и ответственному члену семьи.

Овен, наступает ваше время. У вас станет больше возможностей влиять на происходящее.

Телец, вам предстоят три очень непростых дня, полных неожиданностей.

Близнецы, у вас может появиться идея о том, какие новые полезные навыки вы можете сейчас освоить.

Рак, ваша настороженность будет вполне оправдана, стремление обезопасить себя и близких подскажет верные шаги.

Лев, необходимо провести оценку финансов и ресурсов. Вы должны четко знать, чем располагаете.

Дева, важнейшие события произойдут не только на событийном уровне, но и в вашей душе.

Весы, этот день полон противоречий. Между желаниями и возможностями, между вашими и чужими мнениями.

Скорпион, мимолетно брошенное замечание может привести к неконструктивным спорам и взаимным обвинениям.

Стрелец, сегодня легко что-то перепутать: насыпать соль вместо сахара или сесть не на тот трамвай, надеть разные носки.

Козерог, то, чем придется заниматься в ближайшие часы, будет не соответствовать либо вашим планам, либо вашему состоянию.

Водолей, в ситуациях, когда кто-то долго сдерживал раздражение или обиду, возможны бурные выяснения отношений.