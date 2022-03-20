Солнце заканчивает движение в знаке Рыб. Астрологический год подходит к концу. По западной астрологической традиции новый год наступает в момент весеннего равноденствия. И это случится 20 марта в 20 часов по московскому времени. Из-за квадратуры Урана это будет день стрессовых ситуаций, неразрешимых противоречий и вспыхивающих конфликтов.
Гороскоп на 20 марта: весеннее равноденствие окажет влияние на все события
Многие люди вступят в этот день с лозунгом «ничто не слишком». Легче легкого в чем-то превысить планку допустимого. Одна из опасностей этого дня заключается в том, что деньги утекают с легкостью. Поэтому поход в магазин можно доверить только самому экономному и ответственному члену семьи.
Овен, наступает ваше время. У вас станет больше возможностей влиять на происходящее.
Телец, вам предстоят три очень непростых дня, полных неожиданностей.
Близнецы, у вас может появиться идея о том, какие новые полезные навыки вы можете сейчас освоить.
Рак, ваша настороженность будет вполне оправдана, стремление обезопасить себя и близких подскажет верные шаги.
Лев, необходимо провести оценку финансов и ресурсов. Вы должны четко знать, чем располагаете.
Дева, важнейшие события произойдут не только на событийном уровне, но и в вашей душе.
Весы, этот день полон противоречий. Между желаниями и возможностями, между вашими и чужими мнениями.
Скорпион, мимолетно брошенное замечание может привести к неконструктивным спорам и взаимным обвинениям.
Стрелец, сегодня легко что-то перепутать: насыпать соль вместо сахара или сесть не на тот трамвай, надеть разные носки.
Козерог, то, чем придется заниматься в ближайшие часы, будет не соответствовать либо вашим планам, либо вашему состоянию.
Водолей, в ситуациях, когда кто-то долго сдерживал раздражение или обиду, возможны бурные выяснения отношений.
Рыбы, сегодня опасно переутомление как физическое, так и нервное.