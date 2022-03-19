Не всем удается сохранять спокойствие в начале дня. Вероятны напряженные моменты, порой возникают разногласия между людьми, которые прежде легко находили общий язык. Старайтесь избегать пустых разговоров, ни с кем не спорить из-за ерунды. Многие вопросы со временем решатся сами собой, не стоит сейчас из-за них копья ломать, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 марта
Вторая половина дня проходит гораздо приятнее и плодотворнее. Становится проще найти общий язык с окружающими, порой на смену соперничеству приходит дружба. Люди, у которых прежде было немало претензий друг к другу, забывают о них и наслаждаются общением.
Овен
Благоприятный день, легкий и плодотворный. Вы отлично справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Многие Овны на ходу учатся всему, что может пригодиться, мгновенно запоминают полезную информацию. Окружающие охотно делятся своим опытом, вы прислушиваетесь к хорошим советам. Вероятны денежные поступления или предложения, сулящие скорую прибыль. Во всем, что касается финансов, можно полагаться на интуицию. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций, споры и разногласия маловероятны.
Телец
Отличный плодотворный день, который дает шанс достичь многих целей. Вы энергичны и не чувствуете усталости, даже если дел оказывается куда больше, чем обычно. Интуиция безошибочно подсказывает, когда стоит произвести инициативу, а когда лучше уйти в тень. Вторая половина дня радует приятными встречами. Вы повидаетесь с людьми, по которым успели соскучиться. Будет возможность обсудить важные вопросы, в том числе те, что прежде вызывали немало разногласий. Найдется решение, которое понравится всем.
Близнецы
Старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать. Осторожные, хорошо продуманные действия дают шанс достичь давно поставленных целей. Многим представителям знака сегодня пригодится опыт, полученный раньше. Будет шанс добиться значительного прогресса в деле, которому отдано немало сил. У некоторых Близнецов будет возможность исправить старые ошибки, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого. Вероятны неожиданные предложения, на которые вы согласитесь без долгих раздумий, и не пожалеете об этом.
Рак
У вас многое получается хорошо, но важно правильно расставить приоритеты. Начинайте день с важных дел. Утро будет очень многообещающим и удачным, и обидно было бы потратить его на пустяки. Вторая половина дня радует какими-то приятными событиями в семье и хорошими новостями. Будет шанс повидаться с людьми, по которым вы скучали. Возможны незапланированные расходы. Речь идет о незначительных суммах, но вы все же будете раздосадованы. К счастью, вскоре вас ждут денежные поступления из новых источников.
Лев
Вы часто оказываетесь в центре внимания и получаете от этого удовольствие. Окружающие прислушаются к вашему мнению, часто обращаются за советами и охотно следуют им. Не исключено, что вам предложат принять участие в каком-то интересном новом проекте. Найдется применение тем вашим талантам, о которых прежде мало кто знал. Вторая половина дня – подходящее время для свиданий, общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Легко завязываются знакомства. Можно быстро подружиться с человеком, вызвавшим у вас симпатию.
Дева
Учитесь. Это подходящий день для того, чтобы собирать информацию, сопоставлять и анализировать факты, делать выводы. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду, поэтому не совершаете ошибок, добиваетесь отличных результатов. Многим Девам помогает умение правильно оценить свои силы. Благодаря ему представители знака избегают неловких ситуаций. Возможны незапланированные поездки. Часто вы отправляетесь в дорогу вместе со старыми знакомыми и другими людьми, которые могут быть очень приятными попутчиками. Вдали от дома можно заключить выгодные сделки или получить полезную информацию.
Весы
Первая половина дня проходит довольно спокойно. Она подходит для того, чтобы завершить старые дела, убедиться, что все выполнено именно так, как нужно. Вы внимательны, поэтому замечаете даже самые мелкие недочеты. Удается исправить все ошибки раньше, чем они приведут к каким-то серьезным проблемам. Вторая половина дня будет интересной и вдохновляющей. Вероятны приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания, которым вы будете очень рады. Это отличное время для романтических свиданий: они дарят массу позитивных эмоций.
Скорпион
Сохраняйте спокойствие. Обдуманные действия дают шанс добиться отличных результатов во многих делах, даже тех, с которыми прежде не удавалось справиться. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, но вы стараетесь сгладить острые углы, никого не обидеть, по возможности поддерживаете всех, кто в этом нуждается. Вечер – подходящее время для активного отдыха. Радуют поездки и небольшие прогулки, вдохновляет смена обстановки. Полезно будет пообщаться со старыми знакомыми: скорее всего, вы узнаете много интересного.
Стрелец
Плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением самых разных вопросов, в том числе очень сложных. Многим Стрельцам тут пригодится опыт; благодаря ему представители знака быстро находят путь к цели. Помогают давние знакомые, проверенные союзники. Именно к ним стоит обращаться, если вам потребуется помощь в реализации новых идей. Не исключены денежные поступления. Также возможны предложения, обещающие скорый и значительный рост доходов. Тут стоит быть внимательнее: тщательно изучите все условия, прежде чем отвечать согласием.
Козерог
День не так сложен, как может показаться сначала. Действительно, утром многое идет не по плану, часто приходится исправлять чужие ошибки или откладывать собственные дела ради того, чтобы помочь другим. Но со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы чувствуете, что многое дается легко, и беретесь за все более и более важные дела. В каждом из них можно добиться успеха. Вечер необыкновенно щедр на интересные предложения и новые возможности. Не теряйтесь, действуйте решительно и проявляйте инициативу.
Водолей
Удачный день. Особенно хорошо он подходит для поиска помощников, единомышленников и союзников. Вам легко заинтересовать окружающих своими делами и заручиться их поддержкой. Не исключено, что на вашу сторону встанут очень влиятельные люди. Возможно начало деловых отношений, которые откроют перед вами новые перспективы. Благоприятен день и с точки зрения личных отношений. Однако тут многое будет зависеть от того, решитесь ли вы проявить инициативу. Это подходящий день для того, чтобы признаться в своих чувствах, сделать шаг навстречу человеку, который вам давно нравится.
Рыбы
Лучше не откладывать дела на потом. Первая половина дня благоприятна. Она дает шанс справиться с тем, что прежде вам не удавалось. Важно, что вы не допускаете даже самых мелких промахов, поэтому добиваетесь идеальных результатов. Многие Рыбы быстро учатся тому, что им вскоре пригодится. Будет шанс познакомиться с людьми, которые во многом помогут. Вторая половина дня требует большей осторожности, особенно в деловом общении. Нежелательно делиться своими секретами, да и чужие дела обсуждать не стоит.