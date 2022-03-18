ФОТО ⟩ Пярнуская ярмарка растений привлекает людей неожиданно смелой рекламой

Несколько дней назад в группе Facebook Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt («Медиа- и рекламные перлы у нас и за границей» - Прим. ред.) было размещено объявление, которое рассмешило очень многих и подняло вопрос, что именно хотят прорекламировать этим фото.