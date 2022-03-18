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ФОТО ⟩ Пярнуская ярмарка растений привлекает людей неожиданно смелой рекламой

Анналийза Кёсс
Пярнуская ярмарка растений привлекает людей неожиданно смелой рекламой
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Ярмарка растений в Пярну.
Ярмарка растений в Пярну. Фото: Mailiis Ollino

Реклама майской ярмарки растений в Пярну, которая не имеет ничего общего с красивыми весенними цветами или цветущей рассадой, вызвала ажиотаж в социальных сетях. На картинке есть нечто более вызывающее!

Несколько дней назад в группе Facebook Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt («Медиа- и рекламные перлы у нас и за границей» - Прим. ред.) было размещено объявление, которое рассмешило очень многих и подняло вопрос, что именно хотят прорекламировать этим фото.

На рекламном снимке ярмарки растений в Пярну, проходящей два раза в год, изображен обнаженный мужчина. Перед своим голым телом он держит зеленое растение, которое обрезает секатором.

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