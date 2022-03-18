ОПАСНЫЙ ДЕНЬ ⟩ Полнолуние 18 марта 2022 года: что можно делать и что нельзя

Для начала важно отметить, что Луна в этот день будет находится в знаке Девы. Стихия Земли и максимальная активность ночного светила не сочетаются друг с другом, поэтому в этот день нас ожидает сильная внутренняя дисгармония. С другой стороны, Дева способна успокоить разбушевавшуюся Луну и сделать ее менее опасной для нас с вами. Из-за этого можно точно сказать, что в этот день нашим планам ничто не угрожает. Помните о том, что 18 числа Вселенная хочет видеть нас оптимистами. Позитивный взгляд на вещи укрепит вашу энергетику.

Что можно делать 18 марта

В этот день можно заняться домашними делами. Например, уборкой, наведением порядка, избавлением от хлама. Это очень важно, поскольку 20 марта — день весеннего равноденствия. Готовиться к этому дню необходимо заранее. Это Полнолуние — отличный день для преображения энергетики жилища.

Астрологи советуют почаще совершать добрые поступки. Ваша доброта вернется сторицей. Может это произойдет не сейчас, но точно произойдет: на этой неделе, в следующем месяце, но вы дождетесь ответной реакции.

Можно и даже нужно помнить об умеренности. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Если работать, то так, чтобы не оставить на работе все свои силы. Если проводить время с близкими и друзьями, то только так, чтобы не навязываться и не надоедать своим присутствием.

Что нельзя делать в это Полнолуние

18 числа не стоит терять вещи. Высока вероятность никогда не найти утерянные ключи, деньги, а также другие мелкие предметы. Также это касается и вещей нематериальных. Если, скажем, поругаться со второй половинкой или другом, восстановить отношения уже не удастся.

В эту пятницу нельзя пасовать перед трудностями. Дева любит делать так, чтобы люди бросали дела на полпути к успеху. Если возникнут сложности, это не значит, что нужно уходить в уныние. Продолжайте трудиться над достижением целей. Не сжигайте мосты.

Про некоторые дни говорят: «Целый год кормит». Эта пятница может пустить под откос долгосрочные планы. Чтобы этого не случилось, не нужно рисковать и менять расписание дел, принимать поспешные решения.

Также астрологи рекомендуют не потакать дурным привычкам. В это Полнолуние вредные привычки могут привести к очень негативным последствиям. Например, переедание может привести к проблемам с желудком, курение к проблемам с легкими и дыхательной системой в целом, а лудомания к серьезным финансовым потерям.