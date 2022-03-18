Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Беспокойный день. Добиться успеха можно, но для этого нужно действовать осторожно и стараться ничего не упустить из виду. Не помешает помощь старых знакомых. Возможно, именно благодаря ей вы преодолеете все трудности и добьетесь цели. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы сосредоточиться на личных отношениях. Тут многое может измениться к лучшему, если вы проявите инициативу. Будет возможность повидаться с друзьями. Вы отлично проведете время: найдутся интересные темы для разговора, дела, которые увлекут всех.

Весы

В начале дня вряд ли удастся избежать разногласий и споров. Вспоминаются старые обиды и претензии, порой окружающие критикуют вас или дают советы, о которых вы не просили. Тут важно сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. Пригодится умение держать язык за зубами, контролировать эмоции. Вторая половина дня проходит спокойнее первой. Она подходит для того, чтобы завершить старые дела, найти ответы на вопросы, которые вас тревожили. Многим Весам в это время пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака найдут кратчайший путь к цели.

Скорпион

Лучше рассчитывать не на удачу и поддержку звезд, а на собственные силы. Этот день не так уж плох, но для того, чтобы добиться успеха, нужно постараться. Не исключено, что придется менять планы, заниматься совсем не тем, чем хотелось бы. Полагайтесь на свой опыт. Именно он часто помогает быстро достичь цели. Вторая половина дня – время хороших идей. Вскоре вы сможете реализовать задуманное. Старые знакомые наверняка в этом помогут, да и новые едва ли захотят остаться в стороне. На исходе дня вероятны приятные известия.

Стрелец

Держите себя в руках. Важно сохранять самообладание, не поддаваться на провокации, избегать конфликтных ситуаций. Если вы будете дружелюбны, то сможете сохранить отличные отношения с людьми, которые вам дороги. Стоит сосредоточиться на тех делах, с которыми вы сможете справиться самостоятельно. Тут вы добьетесь успеха, а позже вновь станете смотреть на жизнь со своим обычным оптимизмом. Вечером возможны какие-то приятные события в семье. Некоторые Стрельцы получат известия от людей, по которым скучали.

Козерог

Подходящий день для поиска союзников и единомышленников, начала сотрудничества. Могут напомнить о себе старые знакомые. Вероятны интересные предложения. Вы не пожалеете, если примете их без долгих раздумий. Могут удачно решиться финансовые вопросы. Некоторые Козероги заключат выгодные сделки. Вечер – время интересных идей. За их воплощение в жизнь вы возьметесь с энтузиазмом, и он окажется заразительным: многие захотят помочь. Возможны приятные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Не исключено начало дружеских отношений.

Водолей

Начало дня благоприятно. Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Благодаря поддержке звезд вы добиваетесь отличных результатов там, где не справились другие. Вы найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Удастся определиться с планами на будущее и сделать первые шаги к давно намеченной цели. Вторая половина дня будет менее плодотворной. Она дает шанс хорошо отдохнуть и восстановить силы. У некоторых Водолеев будет возможность повидаться со старыми друзьями, приятно провести время с любимым человеком.

Рыбы