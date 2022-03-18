День начинается приятно, но не слишком плодотворно. В это время важно не идти на поводу у своих капризов (у чужих, впрочем, тоже не стоит), помнить о целях, поставленных раньше, и не тратить время на пустяки.
Гороскоп на 18 марта для всех знаков Зодиака
Серьезный подход к делам дает шанс достичь отличного результата даже там, где вы на него не рассчитывали. Со временем влияние позитивных тенденций только усиливается. Возрастает вероятность удачных совпадений. Могут открываться новые возможности, которыми легко будет воспользоваться. Порадуют встречи со старыми друзьями, пишет Dvorec.ru.
Овен
Будьте осторожны. Сегодня легко переоценить свои силы и возможности, взяться за то, с чем очень трудно будет справиться. Тщательно выбирайте союзников. Доверять сегодня стоит далеко не всем, кто предлагает помощь. Давние знакомые чаще критикуют вас, чем поддерживают. Имейте в виду: некоторые замечания не лишены смысла. Вечером будет возможность познакомиться с необычными людьми. Общение с ними будет очень полезным вам и многому научит. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения могут развиваться куда стремительнее, чем вы привыкли.
Телец
Преобладает влияние позитивных тенденций. День складывается хорошо. Часто вы добиваетесь успехов там, где другим это не удалось. Это восхищает окружающих. Наверняка кто-то захочет познакомиться с вами поближе. Не исключено начало дружеских отношений, которые долго будут вас радовать. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы вернуться к делам, начатым давным-давно, и наконец завершить их. Наверняка пригодятся знания, полученные раньше. Некоторые Тельцы найдут неожиданное применение своим талантам.
Близнецы
Благоприятный день с точки зрения общения. Вы ко многим находите подход, быстро завоевываете расположение людей, которым прежде никто не нравился. Возможно начало деловых или дружеских отношений. Они принесут вам немало пользы. Не исключены и предложения, от которых не захочется отказываться. Будет шанс справиться со сложными делами. Тут вам поможет изобретательность. Лучше искать собственный путь к цели, чем идти по чужим следам. Идеи, появляющиеся у вас, часто гораздо лучше тех, что посещают окружающих.
Рак
Благоприятный день. Вы легко находите общий язык с окружающими, ладите даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт, может из любого пустяка раздуть конфликт. Не исключено начало сотрудничества, которое не только принесет пользу, но и подарит массу позитивных эмоций. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им некоторые Раки найдут новый источник доходов или придумают, как улучшить свое финансовое положение. Во второй половине дня вероятны визиты, которым вы будете очень рады. Это подходящее время для общения с давними друзьями.
Лев
Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете других людей, часто догадываетесь о желаниях тех, кого почти не знаете. Будет возможность укрепить деловые связи. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, которые со временем станут друзьями. Начало романтических историй тоже вполне вероятно. Нужна осторожность в решении финансовых вопросов. Старайтесь не тратить слишком много на вещи, без которых можете обойтись. Лучше не торопиться с покупками. Спонтанные приобретения едва ли будут удачными.
Дева
Беспокойный день. Добиться успеха можно, но для этого нужно действовать осторожно и стараться ничего не упустить из виду. Не помешает помощь старых знакомых. Возможно, именно благодаря ей вы преодолеете все трудности и добьетесь цели. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы сосредоточиться на личных отношениях. Тут многое может измениться к лучшему, если вы проявите инициативу. Будет возможность повидаться с друзьями. Вы отлично проведете время: найдутся интересные темы для разговора, дела, которые увлекут всех.
Весы
В начале дня вряд ли удастся избежать разногласий и споров. Вспоминаются старые обиды и претензии, порой окружающие критикуют вас или дают советы, о которых вы не просили. Тут важно сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. Пригодится умение держать язык за зубами, контролировать эмоции. Вторая половина дня проходит спокойнее первой. Она подходит для того, чтобы завершить старые дела, найти ответы на вопросы, которые вас тревожили. Многим Весам в это время пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака найдут кратчайший путь к цели.
Скорпион
Лучше рассчитывать не на удачу и поддержку звезд, а на собственные силы. Этот день не так уж плох, но для того, чтобы добиться успеха, нужно постараться. Не исключено, что придется менять планы, заниматься совсем не тем, чем хотелось бы. Полагайтесь на свой опыт. Именно он часто помогает быстро достичь цели. Вторая половина дня – время хороших идей. Вскоре вы сможете реализовать задуманное. Старые знакомые наверняка в этом помогут, да и новые едва ли захотят остаться в стороне. На исходе дня вероятны приятные известия.
Стрелец
Держите себя в руках. Важно сохранять самообладание, не поддаваться на провокации, избегать конфликтных ситуаций. Если вы будете дружелюбны, то сможете сохранить отличные отношения с людьми, которые вам дороги. Стоит сосредоточиться на тех делах, с которыми вы сможете справиться самостоятельно. Тут вы добьетесь успеха, а позже вновь станете смотреть на жизнь со своим обычным оптимизмом. Вечером возможны какие-то приятные события в семье. Некоторые Стрельцы получат известия от людей, по которым скучали.
Козерог
Подходящий день для поиска союзников и единомышленников, начала сотрудничества. Могут напомнить о себе старые знакомые. Вероятны интересные предложения. Вы не пожалеете, если примете их без долгих раздумий. Могут удачно решиться финансовые вопросы. Некоторые Козероги заключат выгодные сделки. Вечер – время интересных идей. За их воплощение в жизнь вы возьметесь с энтузиазмом, и он окажется заразительным: многие захотят помочь. Возможны приятные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Не исключено начало дружеских отношений.
Водолей
Начало дня благоприятно. Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Благодаря поддержке звезд вы добиваетесь отличных результатов там, где не справились другие. Вы найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Удастся определиться с планами на будущее и сделать первые шаги к давно намеченной цели. Вторая половина дня будет менее плодотворной. Она дает шанс хорошо отдохнуть и восстановить силы. У некоторых Водолеев будет возможность повидаться со старыми друзьями, приятно провести время с любимым человеком.
Рыбы
Первая половина дня не подходит для того, чтобы обсуждать важные вопросы или встречаться с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Лучше сосредоточиться на тех делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Тут вы быстро добиваетесь успеха, часто получаете даже лучший результат, чем ожидали. Благоприятное время для общения наступит чуть позже. Чем ближе вечер, тем проще вам находить общий язык с окружающими. Вторая половина дня дает массу возможностей интересно провести время, побывать в каких-то необычных местах.