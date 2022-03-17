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ФОТО ⟩ Узнаете ли вы в этом ребенке известного телеведущего?

Limon.ee
Узнаете ли вы в этом ребенке известного телеведущего?
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На детской фотографии самый знаменитый российский ведущий Андрей Малахов!

В 2022 году звезда экрана отметил сразу два юбилея – свое 50-летие и 30 лет работы на телевидении, писало Radiokp.ru.

Главный специалист России по чужому грязному белью Андрей Малахов удивительным образом без труда устраивает скандалы на публике и сам становится объектом для бурных обсуждений. Андрей этому только рад: «Сплетни – лучше молчания, поэтому, пусть говорят!»

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