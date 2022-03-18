ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Эстонский дизайнер создал футболки с весьма провокационной надписью

«Это точно одна из тех футболок, в которую каждый будет вкладывать свой смысл и окажется по-своему прав. Для одних это будет отражением происходящего в мире, для других - остроумной отсылкой к фильму «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном в главной роли, а кто-то увидит в этой надписи намёк на ролевые игры. Возможно, эта футболка объединяет в себе все вышеупомянутое сразу, а, возможно, и ничего», - говорит Тим.