Дизайнер Тим Блуз любит создавать одежду с забавными и обращающими на себя внимание надписями. Его последнее творение уже привлекло клиентов, ведь футболки, на которых красуется слово Dicktator, провокационны сами по себе.
ВЫ БЫ КУПИЛИ? ⟩ Эстонский дизайнер создал футболки с весьма провокационной надписью
Эстонский дизайнер создал футболки с весьма провокационной надписью
«Это точно одна из тех футболок, в которую каждый будет вкладывать свой смысл и окажется по-своему прав. Для одних это будет отражением происходящего в мире, для других - остроумной отсылкой к фильму «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном в главной роли, а кто-то увидит в этой надписи намёк на ролевые игры. Возможно, эта футболка объединяет в себе все вышеупомянутое сразу, а, возможно, и ничего», - говорит Тим.
Вы бы носили такую футболку?
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