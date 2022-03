ЯХТЫ И РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ ⟩ «Ваше имущество освобождено»: что арестовали и изъяли у российских олигархов

Forbes со ссылкой на несколько источников пишет, что власти Германии наложили арест на яхту российского бизнесмена Алишера Усманова (совладелец «МЕГАФОНА», глава издательского дома «КОММЕРСАНТЪ» и многих других бизнесов), стоящую в Гамбурге. Но позже министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло информацию о конфискации яхты Dilbar. При этом издание Spiegel отметило, что даже в отсутствие такой меры, как конфискация, яхта Усманова вряд ли сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss: из-за санкций транспортировки из гамбургской бухты в Россию не осуществляются.

Яхта Dilbar Hanno Bode via www.imago-images.de

Стоимость 156-метровой яхты, носящей имя Dilbar, оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Яхта «Дильбар» была построена для Усманова в 2016 году. На тот момент она считалась самой вместительной яхтой в мире и четвертой в мире по длине среди судов такого класса. Площадь помещений яхты — 3,8 тыс. квадратных метров, на борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно. Максимальная скорость судна — 22,5 узла (около 42 км/час).

Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте французской таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по их данным, «компании, где основным акционером является Игорь Сечин (который руководит «РОСНЕФТЬЮ»). В портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции прибыла 3 января, а арестована — в ночь на 3 марта.

Яхта Amore Vero Albert Gea

Раньше судно называлось «Святая принцесса Ольга», но после развода Сечина яхта получила новое название — Amore Vero («Настоящая любовь»). Стоимость яхты — около 100 миллионов долларов.

В Италии, в северной области Лигурия, арестовали яхты еще двух олигархов (некоторые источники даже пишут о конфискации, но это пока не подтверждено). В порту города Империя арестовали Lady M — яхту Алексея Мордашова (владельца «СЕВЕРСТАЛИ»), а в порту Сан-Ремо арестовали Lena — яхту Геннадия Тимченко (основатель VOLGA GROUP, член совета директоров «НОВАТЭКА» и «СИБУРА»).

Моторная яхта LADY M IMAGO/Giovanni Romero

Яхта Lady M была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson, длина судна 65 метров. А яхта Тимченко — Lena — и того короче: «всего» 40 метров.

Яхта Lena Fabrizio Tenerelli

Также в Лигурии находились суда Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова.

В конце прошлой недели в Италии правоохранители наложили арест на огромную яхту «A» российского олигарха Андрея Мельниченко. Он — самый богатый выходец из Беларуси в рейтинге миллионеров российского Forbes. Андрей Мельниченко занял восьмое место в списке Forbes самых богатых бизнесменов России за 2021 год. По оценкам сервиса журнала, рассчитывающего состояние миллиардеров в реальном времени, активы Мельниченко и его семьи достигают 11,6 миллиарда долларов. Уроженец Гомеля и выпускник МГУ, он является основным акционером и членом совета директоров Сибирской угольной энергетической компании и группы «ЕВРОХИМ».

Отмечается, что суперяхта «A» находилась на хранении в Триесте на северо-востоке Италии. Ее стоимость составляет около 530 миллионов евро. По данным немецкой компании Nobiskrug, которая построила судно, это одна из самых больших яхт в мире. Это парусная яхта (мотосейлер) — ее не надо путать с моторной суперъяхтой «А», которая тоже принадлежит Мельниченко. Водоизмещение парусной яхты составляет более 12.700 тонн, длина 143 метра (половина «Титаника»), ширина 25 метров. Яхта обслуживается командой из 54 человек.

А вот новости из Испании. В порту Барселоны задержали яхту Valerie. Как сообщает El Pais, испанские правоохранители проводят расследование — ищут подтверждение связи яхты и главы корпорации «РОСТЕХ» Сергея Чемезова, который в «черном списке» ЕС и США с 2014 года и Великобритании с 2020-го.

Суперъяхта Valerie имеет длину 85 метров и располагает семью каютами. Она была построена на верфи Lürssen в Бремене в 2011 году и развивает скорость в 17 узлов. Сейчас она оценивается примерно в 120 миллионов евро, хотя еще недавно цена была на 15 миллионов выше. Яхта ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин и зарегистрировано на падчерицу Чемезова — Анастасию Игнатову — через компанию с Британских Виргинских островов. Об этом сообщалось в утечке информации Pandora Papers. По данным Marine Traffic, яхта находилась в Барселоне с 9 февраля и по 14 марта на ремонте на верфи MB92. Источник в правительстве сообщил, что яхта останется под стражей, пока власти Испании подтвердят право собственности и есть ли владелец в списке санкций.

В свою очередь испанская пресса пишет, что за последние дни порты страны спешно покинули сразу несколько судов, принадлежащих бизнесменам из РФ. Речь идет, в частности, о яхте Nirvana Владимира Потанина, которая сейчас уже находится неподалеку от Мальдив. Ранее говорили о ее скорой продаже за более чем 200 миллионов долларов. Быстро ушла от берегов Пиренейского полуострова и яхта банкира и финансиста Андрея Костина Sea Rhapsody ценой около 65 миллионов долларов. Сейчас она находится близ побережья Омана.

Яхта NIRVANA Peter Seyfferth

Яхта Galactica Super Nova Вагита Алекперова также покинула Испанию и направилась в Черногорию. По данным черногорской государственной телекомпании RTCG, это судно, выставленное в конце прошлого года на продажу за 85 миллионов долларов, в среду после заправки покинуло балканские воды.

Пока в Барселоне еще остается яхта My Solaris Романа Абрамовича, которую оценивают примерно в 450 миллионов долларов. Также в Барселоне пришвартована яхта Андрея Молчанова Aurora стоимостью 120 млн долларов, а в Пальма-де-Майорка ждет своего хозяина Виктора Вексельберга судно Tango, которое оценивается на 10 млн долларов дешевле.

Яхта Tango JUAN MEDINA

А вот пример того, как санкции «наложил» не государственный орган, а один человек.

В порту Майорки Гражданская гвардия Испании арестовала украинского моряка Тараса Остапчука. Он пытался затопить яхту своего босса, российского олигарха Александра Михеева, который является главой компании «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (входит в состав корпорации «Ростех»). Это государственная компания, которая занимается производством военных вертолетов и продажей оружия. Судно стояло в порту Адриано, пристани, расположенной примерно в 30 километрах от Пальмы. Моряк нанес серьезный ущерб яхте Lady Anastasia, открыв несколько течей. Это привело к ее частичному затоплению.

Яхта Lady Anastasia JAIME REINA

Lady Anastasia — это роскошная яхта длиной 48 метров. Яхта Lady Anastasia была построена в 2001 году компанией Sensation Yachts в Новой Зеландии на верфи в Окленде. Внешний вид и интерьер разработан дизайнерским домом Дональда Старки; последний раз ремонт проводили в 2018 году.

Олег Дерипаска, чтобы избежать неприятностей, успел перегнать свою яхту Clio на Мальдивы, там же пришвартовалась яхта Titan Александра Абрамова, пишет «Новая газета». На Карибах стоит одна из яхт (Eclipse) Романа Абрамовича. Также известно, что с начала войны еще по крайней мере три суперъяхты, принадлежащие лидерам российского крупного бизнеса, двигались в сторону Черногории и Мальдивских островов. Среди них — Galactica Super Nova Вагита Алекперова (президента компании «Лукойл»), Nirvana Владимира Потанина, Sea Rhapsody банкира и финансиста Андрея Костина.

Яхта NIRVANA Peter Seyfferth

Яхта Eclipse Paul Tipping / HEMEDIA / SWNS

Яхта CLIO Peter Seyfferth via www.imago-images.de

Американские источники пишут, что разведка США нашла яхту, которая может принадлежать Путину. Речь идет о суперъяхте «Шахерезада» стоимостью 700 миллионов долларов, сейчас она находится в сухом доке в Италии. По словам американских чиновников, Путин оставил небольшую лишь часть своего состояния на свое имя: дома и яхты, которые он использует, номинально принадлежат российским олигархам (вроде знаменитого дворца с «авкадискотекой»). Тем не менее, не исключается, что через различные подставные компании Путин может иметь и более прямой контроль над «Шахерезадой».

Яхта "Шахерезада" sale.ruyachts.com

Власти Хорватии взяли под арест три яхты, которые могут быть связаны с физлицами, которые включены в санкционные списки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые были озвучены Министерством морских дел, транспорта Хорватии, в числе трех арестованных судов попала яхта народного депутата Украины и кума Путина Виктора Медведчука.

Судно на момент ареста находилось в городе Риека. Известно, что длина Royal Romance составляет 92 метра, а цена судна – порядка $180 млн. Ежегодное обслуживание обходится владельцам в $15 млн.

Яхта The Royal Romance Matija Djanjesic / CROPIX/SIPA

После решения хорватских властей яхта, которая входит в Топ-5 лучших яхт мира, не сможет выйти из порта, сообщает агентство. Другие два арестованных судна находятся на острове Муртер, в марине “Бетина” и порту Скрадина.

Шикарные виллы для украинских беженцев

Арест добрался не только до яхт, но и до богатых особняков российских олигархов и чиновников. И тут тоже уже есть случаи, когда отдельные активисты налагали «арест» быстрее, чем правительственные органы. Специалист объяснил, что в Италии, например, собственники останутся собственниками недвижимости, теоретически даже смогут туда приезжать (правда, им все равно выдан запрет на въезд), а вот в Великобритании даже посетить свою собственность не смогут.

По данным La Repubblica, в Тоскане арестовали виллу Lazzareschi депутата Госдумы от «Единой России», шарикоподшипникового промышленника Олега Савченко. Вилла семнадцатого века расположена в коммуне Камильяно в провинции Лукка. Факт ареста подтверждает местное издание La gazzetta di Lucca. Еще в 1619 году вилла была выкуплена семьей Паньини, а с 1982 года принадлежала семье Лаццарески, по имени которых и получила свое теперешнее название. В 2018 году она была продана российскому олигарху примерно за 3 миллиона евро.

Вилла Villa Lazzareschi Giulio Del Fiorentino

Пропагандист Владимир Сольвьев лишился недвижимости На озере Комо. Это даже не одна, а две виллы, которые принадлежат одному из главных патриотов путинской России. Журналисты оценивают их стоимость в 8 миллионов евро. Еще в сентябре 2017 года Алексей Навальный в видеорасследовании показал виллу: изначально она была оформлена на американскую фирму, но после Соловьев переоформил ее на себя.

А на Сардинии арестовали комплекс недвижимости Алишера Усманова. Сталелитейный магнат побогаче пропагандиста, и его «дача» в Гольфо-дель-Перево в Сассари оценивается в 17 миллионов евро. И для Усманова это не единственная потеря: арестованы принадлежащие ему особняки Beechwood House в Лондоне и тюдоровский Sutton Pace в графстве Суррей. Британские власти — то ли всерьез, то ли в шутку — заявили, что заселят их украинскими беженцами. Сообщалось, что олигарх купил Beechwood House в 2008 году за 50 миллионов фунтов стерлингов. Комплекс был построен в районе Хайгейт в 1840 году по проекту архитектора Джорджа Бейзеви для его брата Натаниеля. До Усманова комплекс успел попринадлежать королю Саудовской Аравии Халиду и катарскому шейху Хамаду бин Халифу аль-Тани.

На Forbes есть большая подборка недвижимости российских олигархов, которая в скором времени может быть арестована. Вообще санкции ЕС, введенные против конкретных людей, должны быть обязательны к исполнению во всем Евросоюзе, но некоторые страны пока еще не добрались до арестов имущества. Так, СМИ сообщают, что латвийские власти пока что — то ли в силу бюрократических проволочек, то ли из-за нехватки опыта в подобных делах — не торопятся с арестом недвижимости Петра Авена (главы российского Альфа-Банка): Клаугской усадьбы в Мадонском крае и здания на улице Валдемара в Риге.

Тем временем некоторые активисты, не дожидаясь судебных приставов, самостоятельно накладывают арест на виллы и поместья.

Во французском городе Биарриц местный активист Пьер Аффнер проник на виллу «Альта Мира», которая принадлежит дочери Путина. После этого поднял там украинский флаг, сменил замки и заявил, что теперь вилла будет принимать беженцев из Украины. Всего на вилле восемь спальных и три ванных комнаты — можно заселить до 40 человек. Среди прочего были найдены копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и т.д. Также обнаружилась доверенность от 2009 года, выписанная «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии» на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле. Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.

Вилла Alta Mira GAIZKA IROZ

Возможно, это не единственная вилла Путина в Биарицце. Радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррице. Есть в Биаррице и третья вилла, связанная с Путиным: это дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу — Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.

А в Лондоне активисты захватили усадьбу, которая, как они считают, принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске (он, конечно, тоже попал под санкции). Они вывесили баннер с надписью This property has been liberated («эта собственность была освобождена» — намек на то, что словом «освобождение» официальная Россия называет войну в Украине). На соседнем баннере висит предложение Путину отправляться вслед за русским военным кораблем — на русском и английском языках. Активисты утверждают, что захваченный особняк будет использоваться как место размещения беженцев и представителей других этнических групп, нуждающихся в помощи.