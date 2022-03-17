НЕТ ДЕНЕГ НА УБОРКУ ДОМА ⟩ «Не знаю, как жить дальше»: восьмой олигарх России дал первое интервью после введения санкций

Миллиардер Михаил Фридман дал интервью — изданию Bloomberg Businessweek. В нем основатель Альфа-банка рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за заморозки счетов, и усомнился в продуктивности западных ограничений.

После попадания под санкции миллиардер, состояние которого в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, оказался в «странном положении «олигарха», у которого практически нет денег», пишет Bloomberg Businessweek. На следующий день после введения санкций ЕС Фридман обнаружил, что его банковская карта не работает. Предприниматель, живущий в Лондоне, рассказал, что после блокировки счетов ему придется получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить, «разумен» ли его запрос. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно £2500 (около $3300) в месяц, отмечает издание.

По словам самого предпринимателя, теперь он пытается разобраться, как оплатить даже небольшие расходы — например, на клининг. «Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», — рассуждает миллиардер.

У бизнесмена есть израильский паспорт, но нет там жилья, а сейчас нет и доступа к деньгам для покупки такой недвижимости, пишет Bloomberg Businessweek. «Я здесь в плену», — признается Фридман. По словам предпринимателя, у него нет недвижимости, помимо его особняка в Лондоне, дома в Москве и квартиры для родителей в Латвии. При этом он отметил, что его проблемы — это «ничто» по сравнению с ситуацией на Украине.

Санкции Запада, направленные против него, его партнера Петра Авена и других представителей российского бизнеса, Фридман считает нелогичными. По его словам, европейские лидеры ошибочно полагают, что бизнесмены могут влиять на проведение «военной операции» на Украине. «Это означает, что те, кто принимают эти решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего», — заявил миллиардер.

Фридман также признался, что надеялся защититься от санкционных ограничений благодаря партнерствам с западными компаниями и институциями, включая стипендиальную программу «Альфа-групп», которая позволяла жителям США, Великобритании и Германии жить и работать в России. «Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», — отметил бизнесмен.

Фридман и Авен попали под санкции ЕС 28 февраля. Они пообещали оспорить ограничения. 15 марта санкции против них ввела и Великобритания. «Я не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Я действительно не знаю», — сказал Фридман журналистке Bloomberg Businessweek Стефани Беккер по телефону после этого. «Он звучал растерянно», — описывает она.