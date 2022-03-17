Утром может быть трудновато собраться с мыслями, заставить себя взяться за дела. Вместо того, чтобы заняться решением практических задач, в том числе срочных, многие мечтают о прекрасном будущем или размышляют о том, каким чудесным могло бы быть настоящее.
Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака
У тех, кто предпочтет действовать, будет шанс добиться успеха в важном деле. Вторая половина дня благоприятна для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Находят общий язык люди, которым прежде не удавалось поладить. Это подходящий день для того, чтобы помириться после ссоры.
Овен
Дел окажется больше, чем вы ожидали. Возможно, что-то придется отложить на потом: на осуществление всего, что было задумано, не всегда хватает времени. Но вы правильно расставляете приоритеты и стараетесь ни минуты ни тратить напрасно. Может неожиданно повезти тем, кто совсем не рассчитывал на удачу и был готов потрудиться для достижения цели. Ваша задача – не растеряться в новой ситуации и постараться действовать настолько быстро, насколько это позволяют обстоятельства. Окружающие не всегда сразу могут оценить ваши идеи по достоинству, но со временем понимают, насколько они хороши.
Телец
Следите за своим настроением. Сегодня, к сожалению, легко поддаться негативным эмоциям, оказаться в ловушке уныния. Ищите поводы для радости. Их больше, чем кажется на первый взгляд. То же можно сказать и о новых возможностях. Чтобы воспользоваться ими, нужна не только наблюдательность, но и изобретательность. Во второй половине дня вероятны приятные сюрпризы. Некоторые Тельцы получат неожиданные подарки, других представителей знака порадуют знаки внимания. Это благоприятное время с точки зрения романтических отношений.
Близнецы
Нужна настойчивость. Именно благодаря ей вы часто добиваетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Возможны какие-то необычные происшествия, события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Близнецы получат полезные советы и прислушаются к ним. Тщательно выбирайте союзников: не всем, кто сегодня предлагает помощь, можно доверять. Вечер порадует встречей с человеком, когда-то бывшим вашим надежным союзником. Можно восстановить отношения. Они подарят немало позитивных эмоций. Вероятны романтические сюрпризы.
Рак
Начало дня будет беспокойным. Вам трудно собраться с мыслями, расставить приоритеты. Порой вы беретесь то за одно дело, то за другое, рискуя так ничего и не довести до конца. Но падать духом не стоит. Со временем позитивные тенденции набирают силу, шансы достичь успеха возрастают. Во второй половине дня вы сможете найти новых союзников или познакомиться с людьми, которые позже окажут вам важные услуги. Неожиданная встреча может получить романтическое продолжение, если вы вовремя проявите инициативу.
Лев
Забот будет больше, чем обычно. Могут появиться какие-то срочные дела, к тому же не исключено, что вам придется исправлять чужие ошибки или завершать то, что начали и бросили другие. Вы справляетесь со всеми трудностями, не тратите время напрасно, часто замечаете возможности, которых не увидели другие. Но порой и вам надо отдыхать. Не забывайте делать небольшие паузы. Во второй половине дня полезно будет сменить обстановку, внести в жизнь какое-то разнообразие. Вам нужны новые впечатления – подумайте, что позволит получить их.
Дева
Благоприятный день для работы и полезных занятий. Важно как можно раньше определиться с целями и приоритетами, чтобы не потратить слишком много времени на пустяки. Часто вам помогают новые знакомые. Сотрудничество может положить начало долгим дружеским отношениям, которые подарят массу позитивных эмоций. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Она хорошо подходит для заключения сделок. Когда дело касается финансов, интуиция безошибочно подсказывает верные решения. Вечер будет благоприятным для влюбленных Дев. Многих ждут приятные сюрпризы.
Весы
Отличный день для работы. Вряд ли сегодня возникнут задачи, с которыми вы не смогли бы справиться. Звезды во многом поддерживают вас, так что стоит взяться за какие-то важные дела. Не исключены приятные неожиданности, сюрпризы, удачные совпадения. Многие Весы найдут ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время. Старые знакомые дают хорошие советы, стоит к ним прислушаться. День подходит для общения с людьми, которые вам дороги. Легко найти общий язык, можно обсудить какие-то планы, дела, важные для всех. Разногласий не возникнет.
Скорпион
Какие бы цели вы ни ставили перед собой имейте в виду: придется приложить немало усилий, чтобы достичь их. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, порой вам трудно удержаться от критических замечаний. Постарайтесь вести себя более дружелюбно. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что предпочли сгладить острые углы. Будут и приятные моменты. Возможны удачные совпадения, неожиданные встречи, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы.
Стрелец
Не удивляйтесь разногласиям и спорам. Не всегда окружающие могут по достоинству оценить ваши идеи и предложения. Люди, прежде обещавшие вам свою помощь, порой подводят. Приходится делать самостоятельно то, о чем вы рассчитывали попросить других. Это порой нелегко, но справляетесь вы отлично, и к концу дня наверняка добьетесь отличных результатов. День удачен с финансовой точки зрения. Не исключены денежные поступления и выгодные сделки. Некоторые Стрельцы получат деловые предложения, от которых не захотят отказываться.
Козерог
Начало дня очень благоприятно. Именно на это время можно планировать ответственные встречи и важные дела. Вы легко доведете начатое до конца, справитесь с решением сложных задач. Позже влияние позитивных тенденций несколько снизится, а от вам нужно будет проявить больше настойчивости, чтобы достичь поставленных целей. Вероятны задержки в делах. Порой трудности возникают там, где требуется сотрудничество с другими людьми. Вы не со всеми можете найти общий язык. Не поддавайтесь на провокации и старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Это всех обезоруживает.
Водолей
Начало дня будет не таким простым, как вам, возможно, хотелось бы. Вероятны какие-то неожиданные события. Из-за них придется менять планы, откладывать на потом то, чем вы рассчитывали заняться. Не исключены встречи с людьми, общение с которыми не приносит большой радости. Хорошая новость заключается в том, что влияние негативных тенденций не продлится долго. Вторая половина дня радует новыми возможностями. Постарайтесь не упустить ни одной из них. Решительность, с которой вы беретесь за осуществление самых смелых идей, увеличивает шансы добиться успеха.
Рыбы
Трудно избегать споров в начале дня. Кажется, что окружающие специально провоцируют вас, выводят из равновесия. К счастью, речь идет не о каких-то серьезных разногласиях, а о пустяках. Чуть позже вы обязательно найдете компромисс, а пока старайтесь относиться к происходящему с юмором и не расстраиваться из-за ерунды. Вторая половина дня обещает удачные совпадения и приятные известия издалека. Не исключены и заманчивые предложения. Они могут касаться работы или личных отношений. В любом случае, захочется согласиться без долгих раздумий.