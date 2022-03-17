Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Благоприятный день для работы и полезных занятий. Важно как можно раньше определиться с целями и приоритетами, чтобы не потратить слишком много времени на пустяки. Часто вам помогают новые знакомые. Сотрудничество может положить начало долгим дружеским отношениям, которые подарят массу позитивных эмоций. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Она хорошо подходит для заключения сделок. Когда дело касается финансов, интуиция безошибочно подсказывает верные решения. Вечер будет благоприятным для влюбленных Дев. Многих ждут приятные сюрпризы.

Весы

Отличный день для работы. Вряд ли сегодня возникнут задачи, с которыми вы не смогли бы справиться. Звезды во многом поддерживают вас, так что стоит взяться за какие-то важные дела. Не исключены приятные неожиданности, сюрпризы, удачные совпадения. Многие Весы найдут ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время. Старые знакомые дают хорошие советы, стоит к ним прислушаться. День подходит для общения с людьми, которые вам дороги. Легко найти общий язык, можно обсудить какие-то планы, дела, важные для всех. Разногласий не возникнет.

Скорпион

Какие бы цели вы ни ставили перед собой имейте в виду: придется приложить немало усилий, чтобы достичь их. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими, порой вам трудно удержаться от критических замечаний. Постарайтесь вести себя более дружелюбно. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что предпочли сгладить острые углы. Будут и приятные моменты. Возможны удачные совпадения, неожиданные встречи, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы.

Стрелец

Не удивляйтесь разногласиям и спорам. Не всегда окружающие могут по достоинству оценить ваши идеи и предложения. Люди, прежде обещавшие вам свою помощь, порой подводят. Приходится делать самостоятельно то, о чем вы рассчитывали попросить других. Это порой нелегко, но справляетесь вы отлично, и к концу дня наверняка добьетесь отличных результатов. День удачен с финансовой точки зрения. Не исключены денежные поступления и выгодные сделки. Некоторые Стрельцы получат деловые предложения, от которых не захотят отказываться.

Козерог

Начало дня очень благоприятно. Именно на это время можно планировать ответственные встречи и важные дела. Вы легко доведете начатое до конца, справитесь с решением сложных задач. Позже влияние позитивных тенденций несколько снизится, а от вам нужно будет проявить больше настойчивости, чтобы достичь поставленных целей. Вероятны задержки в делах. Порой трудности возникают там, где требуется сотрудничество с другими людьми. Вы не со всеми можете найти общий язык. Не поддавайтесь на провокации и старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия. Это всех обезоруживает.

Водолей

Начало дня будет не таким простым, как вам, возможно, хотелось бы. Вероятны какие-то неожиданные события. Из-за них придется менять планы, откладывать на потом то, чем вы рассчитывали заняться. Не исключены встречи с людьми, общение с которыми не приносит большой радости. Хорошая новость заключается в том, что влияние негативных тенденций не продлится долго. Вторая половина дня радует новыми возможностями. Постарайтесь не упустить ни одной из них. Решительность, с которой вы беретесь за осуществление самых смелых идей, увеличивает шансы добиться успеха.

Рыбы