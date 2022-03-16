На прошлой неделе финские СМИ писали, что финны настолько активно снимают наличные, что во многих частях страны опустели банкоматы. Elu24 изучил, как обстоят дела в Эстонии.
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ОБЗОР СИТУАЦИИ ⟩ Жители Эстонии опустошают банкоматы, как и финны?
Жители Эстонии опустошают банкоматы, как и финны?
По словам представителя Союза банков Эстонии Энна Рийсалу, эстонские банки и банкоматы работают в обычном режиме. Спрос на наличные несколько увеличился в последние недели, но эпизодами. В начале месяца был и пенсионный день, когда оборот наличных всегда выше.