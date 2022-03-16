ОБЗОР СИТУАЦИИ ⟩ Жители Эстонии опустошают банкоматы, как и финны?

По словам представителя Союза банков Эстонии Энна Рийсалу, эстонские банки и банкоматы работают в обычном режиме. Спрос на наличные несколько увеличился в последние недели, но эпизодами. В начале месяца был и пенсионный день, когда оборот наличных всегда выше.