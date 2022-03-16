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ОБЗОР СИТУАЦИИ ⟩ Жители Эстонии опустошают банкоматы, как и финны?

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Жители Эстонии опустошают банкоматы, как и финны?
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По данным Союза банков Эстонии, эстонские банки и банкоматы работают в обычном режиме.
По данным Союза банков Эстонии, эстонские банки и банкоматы работают в обычном режиме. Фото: Marko Saarm / Sakala

На прошлой неделе финские СМИ писали, что финны настолько активно снимают наличные, что во многих частях страны опустели банкоматы. Elu24 изучил, как обстоят дела в Эстонии.

По словам представителя Союза банков Эстонии Энна Рийсалу, эстонские банки и банкоматы работают в обычном режиме. Спрос на наличные несколько увеличился в последние недели, но эпизодами. В начале месяца был и пенсионный день, когда оборот наличных всегда выше.

«Проблем с получением наличных денег нет, и если желание людей снимать наличные увеличится, банки в сотрудничестве с Центральным банком Эстонии смогут удовлетворить возросший спрос», — подтверждает Рийсалу. Он добавляет, что банкоматы регулярно пополняются и отслеживается их оборот, что позволяет своевременно реагировать на опустошение банкомата.

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