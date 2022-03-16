Звезда реалити-шоу и светская львица Мэрилин Нау наслаждается Дубаем.
ШИКАРНАЯ! ⟩ Эстонская светская львица наслаждается Дубаем: «На яхте богатого толстого старика»
Всего несколько дней назад Нау позировала у бассейна, но сейчас она проводит время на роскошной яхте. Под фото, сделанном на плавсредстве, она написала: «На яхте богатого толстого старика». В Instagram stories Нау поделилась той же фотографией и в шутку добавила: «Посмотрите, по чьему кошельку я сегодня хожу».
Прошлым летом Нау объявила, что если бы ей пришлось выйти замуж за знаменитость, она бы выбрала Джеффа Безоса, основателя Amazon и одного из самых богатых людей в мире. «Но предварительно был бы составлен договор, что после развода половина имущества будет принадлежать мне», — с улыбкой написала она тогда. «Детей нужно отдавать в лучшую школу. С этим активом вы сможете исполнить как свою, так и детскую мечту», — добавила создательница контента. Но в конце концом Нау не нужен богатый мужчина потому что она получает массу предложений от телешоу, которые принесут достойный заработок.
Мэрилин Нау скоро будет представлять Эстонию на конкурсе красоты Miss Global. «Я всегда находила соревнования очень интересными, — сказала она. Miss Global пройдет в Индонезии в мае, а призовой фонд составляет 20 000 евро. Некоторое время назад Нау сказала, что подготовка к конкурсу может стоить до 10 000 евро.