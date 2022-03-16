ШИКАРНАЯ! ⟩ Эстонская светская львица наслаждается Дубаем: «На яхте богатого толстого старика»

Всего несколько дней назад Нау позировала у бассейна, но сейчас она проводит время на роскошной яхте. Под фото, сделанном на плавсредстве, она написала: «На яхте богатого толстого старика». В Instagram stories Нау поделилась той же фотографией и в шутку добавила: «Посмотрите, по чьему кошельку я сегодня хожу».

Прошлым летом Нау объявила, что если бы ей пришлось выйти замуж за знаменитость, она бы выбрала Джеффа Безоса, основателя Amazon и одного из самых богатых людей в мире. «Но предварительно был бы составлен договор, что после развода половина имущества будет принадлежать мне», — с улыбкой написала она тогда. «Детей нужно отдавать в лучшую школу. С этим активом вы сможете исполнить как свою, так и детскую мечту», — добавила создательница контента. Но в конце концом Нау не нужен богатый мужчина потому что она получает массу предложений от телешоу, которые принесут достойный заработок.