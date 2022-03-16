СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ ⟩ "Россграм": с 28 марта в России появится собственный Инстаграм

В России появится новая соцсеть «Россграм», которая станет аналогом заблокированного в РФ Instagram. Создателем стал предприниматель Александр Зобов, на сайте проекта указано, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

Фото: Скрин

«Российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — сообщается на сайте «Россграма».

Сейчас же зарегистрироваться в приложении могут только популярные личности, артисты и спонсоры. Насколько сильно отличаться будут социальные сети — неизвестно. Но, со слов Александра Зобова, у него за плечами опыт развития нескольких социальных проектов. «Зобов Александр, сокурсник Павла Дурова. Создал в 2009 году бартерную соцсеть «Вебкоммуна»», — написано в официальной презентации сайта.

Фото: Скрин