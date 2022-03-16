Гороскоп на 16 марта для всех знаков Зодиака

Дева

В начале дня важно воздерживаться от необдуманных слов и поступков. Это время определенно не подходит для того, чтобы идти на поводу у эмоций, действовать сгоряча. Хорошо продуманные действия позволяют достичь нужного результата. Позже наступит более спокойное и благоприятное время. Оно отлично подходит для того, чтобы проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. Будет возможность обсудить с близкими какие-то важные вопросы, поговорить о том, что важно для каждого. Легко достичь компромисса, договориться о совместных действиях.

Весы

Благоприятный день для начала деловых отношений и восстановления старых связей. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и многим помогаете в достижении целей. Не исключены предложения о сотрудничестве. Постарайтесь получить как можно больше информации, прежде чем давать определенный ответ. Вероятны небольшие денежные поступления, часто – из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Умение противостоять соблазнам и не покупать все, что почему-то понравилось, сегодня вам очень пригодится.

Скорпион

Будьте осторожны в начале дня. Легко что-то упустить из виду, допустить ошибки. Некоторые Скорпионы доверяют чужим советам больше, чем собственному здравому смыслу, и сами создают себе трудности. К счастью, со временем влияние негативных тенденций снижается. Открываются новые возможности. Будет шанс достичь того, о чем вы давно мечтали. Тут важно не растеряться, вовремя начать действовать. Старайтесь прислушиваться к тем, кто вдохновляет вас, помогает настроиться на оптимистический лад.

Стрелец

Благоприятный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы очень наблюдательны, часто замечаете то, на что другие не обратили внимания. Именно это помогает и найти кратчайший путь к цели, и избежать ошибок. Многим вашим начинаниям сопутствует удача, но важно не тратить время на пустяки, не отвлекаться. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой нужно время, чтобы договориться о совместных действиях, достичь компромисса. Но вы не теряете самообладания, стараетесь ни с кем не ссориться – и это получается.

Козерог

В начале дня возможны какие-то неприятные моменты, но особенно переживать из-за них не стоит. Скоро ситуация изменится к лучшему, появится возможность осуществить старые планы и взяться за новое интересное дело. Очень кстати окажется информация, полученная совсем недавно. Благодаря ей вы оставите соперников далеко позади. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок. Можно выбирать что-то для себя или близких. В любом случае приобретения долго будут радовать.

Водолей

Начало дня может быть непростым. Чаще обычного возникают разногласия, иногда пустяковые споры перерастают во что-то более серьезное. Старайтесь сохранять самообладание, так у вас будет шанс разрядить обстановку, не допустить конфликта. Многих Водолеев выручает чувство юмора. Благодаря ему удается поднять настроение всем. Вторая половина дня будет спокойной и благоприятной. Она подходит для новых начинаний, дает шанс добиться успеха в каком-то важном деле. Легко будет договориться о совместных действиях даже с теми, с кем вы прежде спорили.

Рыбы