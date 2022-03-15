ФОТО ⟩ Мини-Зеленский и крохотные коктейли Молотова: LEGO запустила продажу эксклюзивных фигурок

Ранее Citizen Brick объявили, что они запустят производство и продажу ограниченным тиражом фигурки президента Украины и бутылочками с коктейлем Молотова. Все вырученные средства обещали направить в помощь жертвам войны в Украине. Как известно, элементы коктейля Молотова удалили, однако розничный продавец успел собрать сумму в 16 540 долларов США.

В компании также сообщили, что мини-фигурки были проданы почти сразу с момента их выпуска. К сожалению, желающих приобрести эксклюзивную коллекцию было много, однако товара всем не хватило. Компания советует не огорчаться этим, а сделать прямое пожертвование средств на благотворительные украинские счета.