Лобода променяла украинское гражданство на паспорт Мальты

За свое выступление на корпоративах украинская поп-дива требовала гонорар в 8 миллионов рублей. Сейчас выяснилось, что Лободу с Украиной уже давно ничего не связывает. Оказывается, несколько лет назад Светлана получила гражданство Мальты. Об этом рассказал музыкальный продюсер, управляющий партнер Международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Кирилл Чибисов.

Небольшое островное государство в Средиземном море входит в Евросоюз. По словам продюсера, на правах гражданки Европы Лобода требовала от устроителей концертов, чтобы гонорары ей выплачивали исключительно в евро.

- Переживать за Лободу не стоит. Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте, - рассказал Чибисов.

Кирилл уверен, что Лобода совершенно не переживает по поводу своего будущего, ведь она уже давно обосновалась в Европе. За последние годы Светлана сколотила неплохой капитал, так что теперь может позволить себе безбедную жизнь и при этом не работать.

- У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять «жирных» лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты, когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов, - говорит Чибисов.

В одном из интервью Лобода как-то упомянула, что купила недвижимость в Европе, однако в какой стране она обосновалась, певица скрывала. Скорее всего, Светлана получила гражданство Мальты в обмен на инвестиции, «купив» себе европейский паспорт. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове (стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро) и вложить еще как минимум 600 тысяч евро в экономику страны. Кроме того, необходимо сделать благотворительное пожертвование – от 10 тысяч евро. Подать на гражданство Мальты можно через три года. А если вложить в экономику страны не 600, а 750 тысяч евро, то и через год.

Певица рассказывала, что примерно три года назад перевезла в Европу свою семью – маму и двух дочерей.

- Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим «спасибо», потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказывала певица.