Звездный бэби-бум: Регина Тодоренко ждет второго ребенка, а Сергей Шнуров - четвертого

РЕГИНА ТОДОРЕНКО

Беременность телеведущей, которую она держит в тайне ради обложки глянцевого журнала, рассекретили еще пару месяцев назад. Даже за океаном, когда Регина нежилась на пляжах Мексики, скрыть положение от любопытных глаз ей не удалось. Зрители шоу «Маска», где Тодоренко сидит в жюри с Валерией и Филиппом Киркоровым, не могли не заметить: от выпуска к выпуску наряды ведущей становятся все свободнее, а руку она то и дело кладет на живот характерным для беременных жестом. Единственное, что пока еще удается скрывать будущей маме - пол малыша. Для Тодоренко и Влада Топалова этот ребенок будет вторым: первенцу Мише недавно исполнилось три года. По информации kp.ru, родить Регина должна в конце весны-начале лета.

ШЕФ ИВЛЕВ

Личная жизнь звезды шоу «На ножах» кипит ничуть не меньше, чем страсти на кухне. Два года назад главный повар страны со скандалом развелся из-за «мимолетной интрижки на стороне», как утверждала экс-супруга. Однако, все оказалось серьезно: ничуть не мешкая, Ивлев сделал предложение студентке-модели Валерии Куденковой, и теперь семья ждет прибавления. К рождению дочери, которая появится на свет в апреле, уже все готово: из роддома мама с малышкой вернутся в обустроенную детскую в загородном особняке. От модных партнерских родов будущие родители отказались: шеф Ивлев с его буйным темпераментом присутствовать в родовой не будет.

МАРУВ

Эпатажная любимица Филиппа Киркорова - одна из немногих, кто решился рассказать о беременности. Эту новость певица презентовала в свой 31-й день рождения, опубликовав в Инстаграме недвусмысленную фотосессию. Появления малыша Марув с мужем Александром Корсуном, который трудится ее директором, ждали долго: вместе они уже 10 лет. Первенец, пол которого пока не раскрывается, родится летом, а до этого артистка продолжит записывать новые песни. «Сложновато, я думала, что будет немного попроще. Но мне интересно наблюдать как меняется мое тело и моя энергетика», - призналась Марув.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ

Завязавший с концертами и телевидением Шнуров (на днях он покинул пост генпродюсера RTVI) всю свою неуемную энергию направил в мирное русло: музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова спустя несколько месяцев после рождения первенца уже «пошли за вторым». Изменения в фигуре будущей мамы зоркие обыватели заметили еще в новогодние каникулы на швейцарском горнолыжном курорте, где отдыхала семья. Похоже, до родов осталась всего пара месяцев, но Шнур крепко держит рот на замке. Ничего удивительного: о появлении первого ребенка от Абрамовой он сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: «Мои главные планы каждый день - вернутся домой, искупать сына и покормить щегла». Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафима и 22-летний Аполлон тоже избегают публичности.

ГУФ

Под Новый год рэпер женился на татуированной красавице-модели Юлии Королевой, с которой встречался последние два года. Уже тогда пошли разговоры: мол, убежденный холостяк Гуф мог решиться на ЗАГС только по очень веской причине, но пара над этим лишь посмеялась. И все-таки дыма без огня не бывает: на отдыхе в Тайланде подружки молодой жены засняли ее на яхте в бикини, подтвердив догадки поклонников. Для 26-летней Юли этот малыш станет первым, а вот у Гуфа-Долматова растет сын Сэм от брака с Айзой Анохиной. И не только: несколько лет назад на рэп-баттле музыкант признался, что у него есть внебрачный ребенок, с которым он не общается.

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ