Ксения Собчак: «Сейчас я не знаю, что будет со мной»

Ксения сожалеет, что в свое время трудилась практически без отдыха и не жалела себя.

«Это были прекрасные годы... Теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию – строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-нибудь отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и всеми нами даже завтра.

Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку. И единственное, что мы реально можем сделать – это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит просто за графу в паспорте «родился в России», – поделилась Собчак переживаниями.

Подписчики телеведущей поддержали ее, выразив надежду, что тяжелые времена обязательно пройдут, и надо смотреть в будущее с позитивом.

«Нам психологи годами твердили: «Выходите из зоны комфорта». Сбылись их предсказания. Выходим»; «Прекрасные слова! Только человек человеку спасение, только добро и сегодняшние мысли сотворить способны наше будущее, которого миллионы вариантов. Верю в людей, верю, что все будет хорошо. Поделюсь своей верой»; «Ксения, спасибо за проделанный труд! До свидания!»; «Ксения, все обязательно будет хорошо! Верю в это! Не вешайте нос, пожалуйста!»; «Очень трогательный и символичный пост. Спасибо вам за проделанный труд!» – отмечают пользователи Сети.