ВИДЕО ⟩ Моргенштерн выпустил клип о войне в Украине

Клип начинается с обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам. В треке Моргенштерн делает отсылку к «То густо, то пусто» в припеве и говорит, что его младшему брату исполнилось 12 лет и как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться.

Клип заканчивается словами мамы его саунд-продюсера и битмейкера Владислава Палагина из Одессы, которая сейчас находится в Украине – она говорит про бомбоубежище:

«Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся».

В конце клипа появляется сообщение:

«Он [Владислав Палагин] украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы».

*Осторожно, в клипе присутствует ненормативная лексика!