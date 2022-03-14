Весна набирает обороты, а это значит, что рестораны Старого города потихоньку начинают открывать террасы.
ФОТО ⟩ Кафе на Ратушной площади ожидает смерти Путина
Кафе на Ратушной площади ожидает смерти Путина
На Ратушной площади Таллинна уже сегодня можно было наблюдать заполненные туристами террасы. Кафе Kehrwieder решило привлечь гостей необычным способом – перед террасой установлена вывеска с надписью «Kallis Putin! Kerime ajas edasi hetke kus sa tapad end punkris» («Дорогой Путин! Мы перенеслись во времени в момент, когда ты убьешь себя в бункере»).