Пн, 14.03.2022
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ФОТО ⟩ Кафе на Ратушной площади ожидает смерти Путина

Limon.ee
Кафе на Ратушной площади ожидает смерти Путина
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Кафе Kehrwieder
Кафе Kehrwieder Фото: limon.ee

Весна набирает обороты, а это значит, что рестораны Старого города потихоньку начинают открывать террасы.

На Ратушной площади Таллинна уже сегодня можно было наблюдать заполненные туристами террасы. Кафе Kehrwieder решило привлечь гостей необычным способом – перед террасой установлена вывеска с надписью «Kallis Putin! Kerime ajas edasi hetke kus sa tapad end punkris» («Дорогой Путин! Мы перенеслись во времени в момент, когда ты убьешь себя в бункере»).

Кафе Kehrwieder
Кафе Kehrwieder Фото: limon.ee
Кафе Kehrwieder
Кафе Kehrwieder Фото: limon.ee
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