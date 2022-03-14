ФОТО ⟩ Кафе на Ратушной площади ожидает смерти Путина

На Ратушной площади Таллинна уже сегодня можно было наблюдать заполненные туристами террасы. Кафе Kehrwieder решило привлечь гостей необычным способом – перед террасой установлена вывеска с надписью «Kallis Putin! Kerime ajas edasi hetke kus sa tapad end punkris» («Дорогой Путин! Мы перенеслись во времени в момент, когда ты убьешь себя в бункере»).