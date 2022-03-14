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ФОТО ⟩ Каршэринговая фирма Citybee: «Русский военный корабль, иди на *уй»

Limon.ee
Каршэринговая фирма Citybee: «Русский военный корабль, иди на *уй»
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Автомобиль Citybee в Таллинне
Автомобиль Citybee в Таллинне Фото: фото читателя

Житель Эстонии поделился с редакцией снимками нового оформления автомобилей каршэринговой фирмы Citybee.

Похоже, что в Эстонии фразу про военный корабль не использовал только ленивый:

  • В конце февраля матную фразу на своей ноге вытатуировал эстонский комик.
  • Косметики Мadara обзавелась новыми этикетками.
  • Кайтселийт начал продажу футболок с такой же надписью.
  • Некая госпожа из Эстонии выставила на аукцион вязаные носки с посланием.

Citybee Eesti подтвердили, что это спланированная акция компании, а не выражение позиции кого-то из клиентов.

Теперь свою позицию решила выразить каршэринговая компания Citybee, послав русский военный корабль на *уй. Послание сопровождается QR-кодом, ведущим на сайт ukrainaheaks.ee, где можно оказать поддержку беженцам и пострадавшим.

Автомобиль Citybee в Таллинне
Автомобиль Citybee в Таллинне Фото: фото читателя
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