ФОТО ⟩ Каршэринговая фирма Citybee: «Русский военный корабль, иди на *уй»

Похоже, что в Эстонии фразу про военный корабль не использовал только ленивый:

В конце февраля матную фразу на своей ноге вытатуировал эстонский комик.

Косметики Мadara обзавелась новыми этикетками.

Кайтселийт начал продажу футболок с такой же надписью.

Некая госпожа из Эстонии выставила на аукцион вязаные носки с посланием.

Citybee Eesti подтвердили, что это спланированная акция компании, а не выражение позиции кого-то из клиентов.

Теперь свою позицию решила выразить каршэринговая компания Citybee, послав русский военный корабль на *уй. Послание сопровождается QR-кодом, ведущим на сайт ukrainaheaks.ee, где можно оказать поддержку беженцам и пострадавшим.