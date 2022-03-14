Житель Эстонии поделился с редакцией снимками нового оформления автомобилей каршэринговой фирмы Citybee.
ФОТО ⟩ Каршэринговая фирма Citybee: «Русский военный корабль, иди на х*й»
Каршэринговая фирма Citybee: «Русский военный корабль, иди на х*й»
Похоже, что в Эстонии фразу про военный корабль не использовал только ленивый:
- В конце февраля матную фразу на своей ноге вытатуировал эстонский комик.
- Косметики Мadara обзавелась новыми этикетками.
- Кайтселийт начал продажу футболок с такой же надписью.
- Некая госпожа из Эстонии выставила на аукцион вязаные носки с посланием.
Citybee Eesti подтвердили, что это спланированная акция компании, а не выражение позиции кого-то из клиентов.
Теперь свою позицию решила выразить каршэринговая компания Citybee, послав русский военный корабль на *уй. Послание сопровождается QR-кодом, ведущим на сайт ukrainaheaks.ee, где можно оказать поддержку беженцам и пострадавшим.
На вопрос, считает ли компания нормальным использование грубой нецензурной брани в общественном городском пространстве, которую видят, в том числе и дети, был получен ответ: «Приносим извинения за возникшие неудобства».