Стали известны печальные подробности состояния Елизаветы II

Однако состояние монаршей особы настолько ухудшилось, что она уже давно вынуждена была отказаться от своей любимой привычки. Как стало известно, с корги и дорги королевы Англии с октября прошлого года гуляют ее помощники. Напомним, в то же время Елизавета II попала в больницу. Но между прогулками питомцы августейшей особы все также находятся рядом с ней.

В Виндзорском дворце не раз отмечали особую связь королевы с ее собаками. Именно они помогают Елизавете в периоды кризиса и стресса. А уж после смерти мужа монархини принца Филиппа питомцы и вовсе стали ее основным источником утешения. Отметим, что за всю свою жизнь королева владела более чем 30 собаками породы корги.

Стоит отметить, что в последнее время состояние Елизаветы II все чаще вызывает тревогу у ее подданных и поклонников со всего мира. Дело в том, что ей стало совсем трудно передвигаться. Королева сама об этом сказала во время недавнего приема.