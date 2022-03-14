Любовь королевы Елизаветы II к собакам известна всему миру. Уже много лет она никогда не расстается со своими питомцами. Ее королевское величество всегда сама заботилась о них. В том числе именно она выходила с ними на прогулку, пишет Экспресс газета.
Стали известны печальные подробности состояния Елизаветы II
Однако состояние монаршей особы настолько ухудшилось, что она уже давно вынуждена была отказаться от своей любимой привычки. Как стало известно, с корги и дорги королевы Англии с октября прошлого года гуляют ее помощники. Напомним, в то же время Елизавета II попала в больницу. Но между прогулками питомцы августейшей особы все также находятся рядом с ней.
В Виндзорском дворце не раз отмечали особую связь королевы с ее собаками. Именно они помогают Елизавете в периоды кризиса и стресса. А уж после смерти мужа монархини принца Филиппа питомцы и вовсе стали ее основным источником утешения. Отметим, что за всю свою жизнь королева владела более чем 30 собаками породы корги.
Стоит отметить, что в последнее время состояние Елизаветы II все чаще вызывает тревогу у ее подданных и поклонников со всего мира. Дело в том, что ей стало совсем трудно передвигаться. Королева сама об этом сказала во время недавнего приема.
О том, насколько ухудшилось здоровье Елизаветы, можно судить по ее внезапному решению пропустить службу по случаю празднования Дня Содружества 14 марта. Ранее сложно было представить, что королева Великобритании может отказаться от посещения столь важного мероприятия. Долг и служение королевству всегда стояли у Елизаветы II на первом месте. Однако сейчас она никак не сможет выдержать службы. Поэтому вместо нее перед народом покажутся наследный принц Чарльз и его сын, принц Уильям, с женой Кейт Миддлтон.