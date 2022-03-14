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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ОСТАНОВЛЕНА! ⟩ Клиенты Piletilevi возмущены: «Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии?»

Кетлин Крузе Limon.ee
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Клиенты Piletilevi возмущены: «Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии?»
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Scanpix/ Tass

«Piletilevi, окрасивший логотип в украинские цвета, продает билеты на концерт Киркинова, ярого сторонника Путина», — возмущаются в Twitter. А именно, российская мегазвезда Филипп Киркоров должен был выступить в конце мая в ледовом холле Tondiraba в Таллинне, но продажа билетов на данный момент приостановлена, пишет Elu24.

«Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии? А, Piletilevi, da f*q (какого черта — ред)?» - говорится в сообщении в Twitter, опубликованном в субботу вечером.

На скриншоте видно, что в среде продаж Piletilevi еще можно было купить билеты на концерт Филиппа Киркорова в ледовом холле Tondiraba утром в воскресенье, который должен был состояться 27 мая.

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