«Piletilevi, окрасивший логотип в украинские цвета, продает билеты на концерт Киркинова, ярого сторонника Путина», — возмущаются в Twitter. А именно, российская мегазвезда Филипп Киркоров должен был выступить в конце мая в ледовом холле Tondiraba в Таллинне, но продажа билетов на данный момент приостановлена, пишет Elu24.
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ОСТАНОВЛЕНА! ⟩ Клиенты Piletilevi возмущены: «Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии?»
Клиенты Piletilevi возмущены: «Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии?»
«Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии? А, Piletilevi, da f*q (какого черта — ред)?» - говорится в сообщении в Twitter, опубликованном в субботу вечером.
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