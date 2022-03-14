ПРОДАЖА БИЛЕТОВ ОСТАНОВЛЕНА! ⟩ Клиенты Piletilevi возмущены: «Действительно пустите Киркорова выступать в Эстонии?»

«Piletilevi, окрасивший логотип в украинские цвета, продает билеты на концерт Киркинова, ярого сторонника Путина», — возмущаются в Twitter. А именно, российская мегазвезда Филипп Киркоров должен был выступить в конце мая в ледовом холле Tondiraba в Таллинне, но продажа билетов на данный момент приостановлена, пишет Elu24.