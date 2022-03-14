Гороскоп от Павла Глобы c 14 по 20 марта для всех знаков Зодиака

Неделя стартует с успешного периода для знаков стихии Воздуха, к которым относятся Близнецы, Весы и Водолеи. В середине недели звезды будут благосклонны к Ракам, Скорпионам и Рыбам, а ближе к ее концу любимчиками фортуны станут Овны, Львы и Стрельцы.

Понедельник. Избегайте оценочных суждений, будьте ближе к родным, чаще набирайте их номер, чтобы узнать, как они себя чувствуют.

Вторник. Вам не дадут расслабиться, потому что от вас будет зависеть сейчас очень многое. Однако работа принесет удовлетворение.

Среда. В этот день мало кому удастся продолжить успех вторника, потому можно посвятить время приятным занятиям типа чтения, просмотра любимых фильмов.

Четверг. Время перемен, когда старые умозаключения перестанут быть вашей опорой. Ориентируйтесь на сегодняшнюю действительность — она подскажет, что нужно делать.

Пятница. В конце рабочей недели занимайтесь подведением итогом, завершайте уже начатое. День хорошо завершить принятием расслабляющей ванны.

Суббота. Секрет успеха дня — упрямое стремление к цели. Не отступайте от нее ни на миллиметр.

Воскресение. Завершить неделю можно, отправившись в небольшое путешествие. Но при этом старайтесь беречь физические силы. Не стоит отправляться в пешие прогулки.

Овен

С 14 марта вы будете уделять больше времени и внимания тем, кто рядом с вами. Это принесет массу положительных эмоций. Общение с любимым человеком поможет вдохновиться на новые подвиги. Возможен подъем творческой энергии.

Благоприятными днями будут 17 и 20 марта, а неблагоприятным — 19 число.

Лев

Неделя начнется позитивно, вы можете победить в конкурсе либо получить высокие оценки на вашем поприще. Хорошо будет складываться и любовная история. Поддержка со стороны близких разбудит в вас желание устроить маленький праздник уже в выходные.

Благоприятными днями будут 16 и 18 марта, а неблагоприятным — 20 число.

Стрелец

Достаньте из долгого ящика ваши творческие планы — пора дать им новую жизнь. То, что вы сделаете сейчас, пригодиться не только вам, но и окружающим. Вместе с тем возрастут ваши доходы, что тоже немаловажно. В выходные можно заняться любимыми делами, пустить на самотек бытовые неурядицы, ведь скоро все само разрешится.

Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 14 число.

Телец

Первые дни недели принесут разочарования, потому что вам придется прикладывать много усилий, чтобы добиться элементарных результатов. Вам покажется это несправедливым. Но уже к концу периода за спиной будто вырастут крылья. Не бросайте дел, за которые взялись.

Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 20 число.

Дева

Представители этого знака наконец займутся своей личной жизнью. Те, кто еще не обрел пару, смогут повстречать интересного человека. Вместе с этим возрастет желание ухаживать за собой, заниматься здоровьем и внешним видом.

Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 17 число.

Козерог