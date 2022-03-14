Известный астролог Павел Глоба составил точный гороскоп на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Благодаря его прогнозу станет ясно, чего ждать с 14 по 20 марта, какие сюрпризы уготованы нам судьбой, а где стоит поосторожничать, пишет ftimes.ru.
Гороскоп от Павла Глобы c 14 по 20 марта для всех знаков Зодиака
Неделя стартует с успешного периода для знаков стихии Воздуха, к которым относятся Близнецы, Весы и Водолеи. В середине недели звезды будут благосклонны к Ракам, Скорпионам и Рыбам, а ближе к ее концу любимчиками фортуны станут Овны, Львы и Стрельцы.
Понедельник. Избегайте оценочных суждений, будьте ближе к родным, чаще набирайте их номер, чтобы узнать, как они себя чувствуют.
Вторник. Вам не дадут расслабиться, потому что от вас будет зависеть сейчас очень многое. Однако работа принесет удовлетворение.
Среда. В этот день мало кому удастся продолжить успех вторника, потому можно посвятить время приятным занятиям типа чтения, просмотра любимых фильмов.
Четверг. Время перемен, когда старые умозаключения перестанут быть вашей опорой. Ориентируйтесь на сегодняшнюю действительность — она подскажет, что нужно делать.
Пятница. В конце рабочей недели занимайтесь подведением итогом, завершайте уже начатое. День хорошо завершить принятием расслабляющей ванны.
Суббота. Секрет успеха дня — упрямое стремление к цели. Не отступайте от нее ни на миллиметр.
Воскресение. Завершить неделю можно, отправившись в небольшое путешествие. Но при этом старайтесь беречь физические силы. Не стоит отправляться в пешие прогулки.
Овен
С 14 марта вы будете уделять больше времени и внимания тем, кто рядом с вами. Это принесет массу положительных эмоций. Общение с любимым человеком поможет вдохновиться на новые подвиги. Возможен подъем творческой энергии.
Благоприятными днями будут 17 и 20 марта, а неблагоприятным — 19 число.
Лев
Неделя начнется позитивно, вы можете победить в конкурсе либо получить высокие оценки на вашем поприще. Хорошо будет складываться и любовная история. Поддержка со стороны близких разбудит в вас желание устроить маленький праздник уже в выходные.
Благоприятными днями будут 16 и 18 марта, а неблагоприятным — 20 число.
Стрелец
Достаньте из долгого ящика ваши творческие планы — пора дать им новую жизнь. То, что вы сделаете сейчас, пригодиться не только вам, но и окружающим. Вместе с тем возрастут ваши доходы, что тоже немаловажно. В выходные можно заняться любимыми делами, пустить на самотек бытовые неурядицы, ведь скоро все само разрешится.
Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 14 число.
Телец
Первые дни недели принесут разочарования, потому что вам придется прикладывать много усилий, чтобы добиться элементарных результатов. Вам покажется это несправедливым. Но уже к концу периода за спиной будто вырастут крылья. Не бросайте дел, за которые взялись.
Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 20 число.
Дева
Представители этого знака наконец займутся своей личной жизнью. Те, кто еще не обрел пару, смогут повстречать интересного человека. Вместе с этим возрастет желание ухаживать за собой, заниматься здоровьем и внешним видом.
Благоприятными днями будут 16 и 19 марта, а неблагоприятным — 17 число.
Козерог
Совет от астролога для Козерогов — посвятить время своей семье. Только в общении с близкими сейчас можно найти достаточно энергии для будущих шагов. Очень важной становится тема воспитания детей. Потому родители должны всерьез задуматься, что они могут сделать для своего потомства.
Благоприятными днями будут 16 и 18 марта, а неблагоприятным — 14 число.
Близнецы
Близнецам захочется получить как можно больше новых впечатлений. Для этого можно спланировать тур по интересным местам. В дороге вам повстречаются люди, которых можно назвать единомышленниками. Будьте осторожны с важными решениями в конце недели.
Благоприятными днями будут 13 и 20 марта, а неблагоприятным — 19 число.
Весы
Вы будете иметь успех в новых начинаниях. Это коснется также неожиданных знакомств, которые в будущем будут вам очень полезны. Слушайте свое сердце. На выходных Павел Глоба рекомендует расслабиться, принять приглашение на вечеринку или просто сходить в гости.
Благоприятными днями будут 17 и 20 марта, а неблагоприятным — 19 число.
Водолей
Неделя перемен в работе и сфере коммуникаций. Если трудовая деятельность не находится под угрозой, то в общении с незнакомцами затаилось много опасностей. Избегайте доверять кому попало, проверяйте поступающую информацию по независимым источникам.
Благоприятными днями будут 15 и 16 марта, а неблагоприятных не будет.
Рак
Вам предстоит работа духовного характера. Чтобы лучше себя понять, проведите какое-то время в уединении. Это поможет определиться с направлением движения и с выбором окружения. Не стоит ссориться с близкими, супругой или супругом.
Благоприятными днями будут 14 и 20 марта, а неблагоприятным — 19 число.
Скорпион
С 14 по 20 марта Скорпионам нужно заняться самообразованием, заполнить пробелы в знаниях. Это занятие принесет удовольствие и пользу. Вы будете наполнены энергией и, вероятно, захотите преобразовать многое в своей жизни. В том числе по-новому обустроить жилище.
Благоприятными днями будут 15 и 19 марта, а неблагоприятным — 17 число.
Рыбы
Текущее положение дел оставляет желать лучшего. Чтобы не усугублять накал эмоций, ведите доверительные беседы с родными и друзьями. Благотворно скажется на вашей психике проведение семейного торжества.
Благоприятными днями будут 15 и 19 марта, а неблагоприятным — 16 число.