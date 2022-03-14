Тело пропавшей год назад в Москве модели Гретты Ведлер найдено в чемодане

В феврале прошлого года стало известно о пропаже в Москве модели Гретты Ведлер. В последний раз ее видели на улице Лесная, выходящей из отеля. На протяжении года велись поиски 23-летней девушки, которые до сегодняшнего дня не приводили ни к каким результатам.

Как сообщил полиции друг модели, незадолго до исчезновения Гретта состоялась в отношениях с молодым человеком, однако они были довольно непростыми и в итоге привели к разрыву. По его словам, он украл у модели 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и даже угрожал. В отель она решила переселиться в целях безопасности, однако это ее не спасло.

Фото: скриншот

По данным Telegram-канала 112, тело девушки было обнаружено в чемодане, который убийца спрятал в багажнике автомобиля.

При этом авто находилось уже не в Москве, а в Липецке, откуда родом сама модель и ее экс-бойфренд.