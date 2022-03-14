Тело пропавшей год назад в Москве модели Гретты Ведлер найдено в чемодане
Как сообщил полиции друг модели, незадолго до исчезновения Гретта состоялась в отношениях с молодым человеком, однако они были довольно непростыми и в итоге привели к разрыву. По его словам, он украл у модели 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и даже угрожал. В отель она решила переселиться в целях безопасности, однако это ее не спасло.
По данным Telegram-канала 112, тело девушки было обнаружено в чемодане, который убийца спрятал в багажнике автомобиля.
При этом авто находилось уже не в Москве, а в Липецке, откуда родом сама модель и ее экс-бойфренд.
Позднее стало известно и о задержании подозреваемого в жестокой расправе над моделью. Им оказался именно тот молодой человек Гретты, который угрожал убийством – 23-летний Дмитрий Коровин. По данным следствия, тело в чемодане пролежало на протяжении года, после того как он расправился с Греттой в гостинице. Отмечается, что он стал преследовать ее после расставания в Липецк и уезда модели в Москву, где та стала заниматься эскортом.