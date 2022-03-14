Гороскоп на 14 марта для всех знаков Зодиака

Скопление планет в знаке Рыб многократно усиливает чувствительность. Правильно будет направить ее на сострадание и помощь другим людям. Этот понедельник будет очень хорош для всего, что можно назвать творческим поиском. Не ждите идеальных результатов от своих экспериментов, но опыт этого дня окажется так или иначе полезен.

Овен, в первой половине дня вероятен конфликт. Постарайтесь обозначить свою позицию спокойным тоном.

Телец, это хороший день для привычных простых занятий, для общения с близкими по духу людьми.

Близнецы, у вас сейчас сложный период, вам трудно влиять на происходящее, продлится это еще две недели.

Рак, сделайте самостоятельно то, что раньше делал кто-то другой.

Лев, это хороший день для творческого поиска и экспериментов.

Дева, множество тревог в начале этой недели будет только возрастать. Успокоиться поможет дыхательная гимнастика, йога, просмотр хорошего доброго кино.

Весы, какой-то разговор окажется эмоционально опустошающим. Если вы уже сейчас представляете, о чем может идти речь, лучше уклониться от него.

Скорпион, вы откроете в себе какой-то новый ресурс. Ваши природные таланты раскроются максимально.

Стрелец, не надо создавать срочность там, где ее нет явным образом. Не торопитесь, старайтесь находиться в потоке и по возможности выжидать.

Козерог, вы окажетесь перед сложным выбором. Если немного подождете, сделать его станет проще.

Водолей, обратите внимание на события этого вечера. Они могут указывать на важную тенденцию.