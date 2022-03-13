Эстонский музыкант Танель Падар вместе со своей невестой Лаурен Вильманн воспитывают двоих дочерей - Линду и Луну. Вчера Падар поделился снимком, на котором он запечатлен вместе со старшей дочерью.
ПАПИНА ДОЧЬ! ⟩ Танель Падар поделился милейшим кадром, на котором запечатлен со старшей дочерью
Танель Падар поделился милейшим кадром, на котором запечатлен со старшей дочерью
На фото, опубликованном в Instagram, Танель читает книгу дочери Линде, а та с интересом слушает отца.
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