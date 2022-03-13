Пропавшую год назад российскую модель нашли мертвой в чемодане

По его словам, Гретта не отвечала на звонки и сообщения еще с 24 февраля 2021 года. Также он добавил, что у Ведлер были отношения с неизвестным мужчиной. Ранее сообщалось, что Гретта рассказывала о своем бойфренде и поделилась, что он украл у нее 150 тысяч рублей (чуть больше 1000 евро). После этого он стал преследовать ее и угрожать расправой, из-за чего Ведлер переселилась в отель в Москве.