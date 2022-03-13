Еще в прошлом году в Сети появилась информация о том, что в Москве пропала модель Гретта Ведлер. Теперь стало известно, что девушки уже нет в живых, пишет Стархит.
Пропавшую год назад российскую модель нашли мертвой в чемодане
Пропавшую год назад российскую модель нашли мертвой в чемодане
По информации СМИ, в 2021 году из отеля на улице Лесная в Москве пропала модель Гретта Ведлер. Об исчезновении сообщил полиции ее друг.
По его словам, Гретта не отвечала на звонки и сообщения еще с 24 февраля 2021 года. Также он добавил, что у Ведлер были отношения с неизвестным мужчиной. Ранее сообщалось, что Гретта рассказывала о своем бойфренде и поделилась, что он украл у нее 150 тысяч рублей (чуть больше 1000 евро). После этого он стал преследовать ее и угрожать расправой, из-за чего Ведлер переселилась в отель в Москве.
И только спустя год появилась информация о модели, но, к сожалению, трагическая. Тело Гретты нашли в чемодане, который спрятали в машине. Автомобиль находился в Липецке.