Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 марта

Будет шанс укрепить деловые связи, найти единомышленников, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Хотя день будет насыщенным и полным дел, останется время и для того, чтобы отдыхать, спокойно подумать о будущем или помечтать.

Овен

Отличный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Не нужно изобретать велосипед, можно действовать проверенными методами. У вас достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с решением сложных задач. К тому же часто помогают люди, от которых вы ничего подобного не ожидали. Вторая половина дня подходит для сделок и покупок, обещает удачное решение важных финансовых вопросов. Вероятны в это время и какие-то перемены к лучшему в личных отношениях, приятные события в семье.

Телец

Благоприятный день, отлично подходящий для обсуждения важных вопросов, касающихся работы или бизнеса. Вы настроены по-деловому, ни на что не отвлекаетесь, никому не позволяете сбить вас с толку. Можно полагаться на проверенных союзников, они охотно поддержат многие ваши начинания. Возможны приятные знакомства. Не исключено, что с них начнутся дружеские или романтические отношения. Дома может быть больше дел и забот, чем обычно. Но вы со всем отлично справитесь. Многим Тельцам сегодня пригодится опыт, полученный раньше.

Близнецы

Очень удачным будет начало дня. Вы энергичны и решительны, быстро достигаете поставленных целей. Едва ли кто-то решится стоять у вас на пути. Всем ясно, что сегодня вы способны одержать верх даже над самым сильным противником. Легко будет найти союзников и помощников. Люди видят, что вы в шаге от успеха, и охотно поддерживают ваши начинания. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность отдохнуть, приятно провести время с близкими. Возможны встречи со старыми друзьями. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре.

Рак

Отличный день для общения. Тревожиться не о чем: вы легко находите подход к очень разным людям, прекрасно ладите даже с теми, кто совсем не похож на вас. Окружающие во многом помогают; часто их даже просить об этом не приходится. Оказываются удачными новые начинания. Особенно хорошо вы справляетесь там, где нужна находчивость, изобретательность и творческий подход. Несколько хуже обстоит дело с делами, требующими аккуратности и внимания к деталям. Вы чаще обычного отвлекаетесь, поэтому рискуете что-то упустить.

Лев