11 марта в павильоне для выступлений и мероприятий Helitehas состоялся концерт в поддержку Украины. Вся выручка от продажи билетов будет передана Украине через Красный Крест, пишет Elu24.ee. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Концерт «За Украину» собрал в павильоне Helitehas много людей: вместе мы сильнее
Концерт «За Украину» собрал в павильоне Helitehas много людей: вместе мы сильнее
Mört, Metsatöll и Horror Dance Squad выступили на концерте «За Украину».
В тексте, предваряющем концерт, говорилось: «Вместе мы покажем, что хотим и можем помочь тем, кто нуждается в помощи. Украине это нужно сегодня, а, может быть, и нам самим завтра. Мы не согласны с тем, что не можем ничего сделать! Мы можем и хотим! Вместе мы сильнее!»
Выручка от билетов будет передана в поддержку Украины. На месте также собирались пожертвования. Тем, кто не смог прийти на концерт, но все же хотел бы поддержать нуждающихся в Украине, можно помочь через Красный Крест.