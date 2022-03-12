ГАЛЕРЕЯ ⟩ Концерт «За Украину» собрал в павильоне Helitehas много людей: вместе мы сильнее

В тексте, предваряющем концерт, говорилось: «Вместе мы покажем, что хотим и можем помочь тем, кто нуждается в помощи. Украине это нужно сегодня, а, может быть, и нам самим завтра. Мы не согласны с тем, что не можем ничего сделать! Мы можем и хотим! Вместе мы сильнее!»