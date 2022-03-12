Сб, 12.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Максим Фадеев на фоне санкций решил возродить свой продюсерский центр MALFA

Limon.ee
Максим Фадеев на фоне санкций решил возродить свой продюсерский центр MALFA
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Макс Фадеев
Макс Фадеев Фото: SCANPIX

На фоне западных санкций о своем уходе из России заявили несколько зарубежных звукозаписывающих компаний, с которыми сотрудничали российские певцы и музыканты. Это так называемая «Большая тройка» — Sony Music, Warner Music, Universal Music. Однако российский шоу-бизнес все равно будет успешно развиваться благодаря местным продюсерским центрам.

Так, недавно Максим Фадеев, с легкой руки которого стали знаменитыми Глюкоза, Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Наргиз и многие другие, заявил о возрождении своего лейбла MALFA, пишет 5-tv.ru.

«И хорошая новость для поклонников, компания MALFA возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!» — сообщил Фадеев на своей странице в Instagram.

К слову, продюсерский центр знаменитости был закрыт в 2018 году из-за конфликтов с некоторыми исполнителями. Тогда шоумен принял решение сотрудничать только с артистами, которые сами пишут свои песни.

Однако сейчас он намерен вновь вдохнуть жизнь в свое детище. Это представляется весьма удачным профессиональным и коммерческим ходом, учитывая, что соответствующая ниша на рынке сейчас будет свободна, а значит, появятся широкие возможности для российских проектов.

Ключевые слова
Наверх