На фоне западных санкций о своем уходе из России заявили несколько зарубежных звукозаписывающих компаний, с которыми сотрудничали российские певцы и музыканты. Это так называемая «Большая тройка» — Sony Music, Warner Music, Universal Music. Однако российский шоу-бизнес все равно будет успешно развиваться благодаря местным продюсерским центрам.
Максим Фадеев на фоне санкций решил возродить свой продюсерский центр MALFA
Так, недавно Максим Фадеев, с легкой руки которого стали знаменитыми Глюкоза, Полина Гагарина, Елена Темникова, Юлия Савичева, Наргиз и многие другие, заявил о возрождении своего лейбла MALFA, пишет 5-tv.ru.
«И хорошая новость для поклонников, компания MALFA возобновляет свою работу в РФ! В связи с этим смотрите за нашими соцсетями, где мы будем вас оповещать о дальнейших шагах. Я вас любил, люблю, и буду любить!» — сообщил Фадеев на своей странице в Instagram.
К слову, продюсерский центр знаменитости был закрыт в 2018 году из-за конфликтов с некоторыми исполнителями. Тогда шоумен принял решение сотрудничать только с артистами, которые сами пишут свои песни.
Однако сейчас он намерен вновь вдохнуть жизнь в свое детище. Это представляется весьма удачным профессиональным и коммерческим ходом, учитывая, что соответствующая ниша на рынке сейчас будет свободна, а значит, появятся широкие возможности для российских проектов.