Отправивишись на охоту за товарами по выгодной цене в немецкую сеть Lidl, посетитель был окрайне удивлен, если не сказать ошарашен высокой ценой за продукт. Но это не единственное, что его смутило.
ФОТО ⟩ Необычное предложение Lidl вводит народ в заблуждение!
750-граммовый пятновыводитель для белого или цветного текстиля стоит 1000 евро. Таким образом, цена составляет 1333,33 евро за килограмм.
Но и соседний ценник с наименованием товара вводит в заблуждение. На нем неоднозначно написано: "Клей ИЛИ клейкая лента". Так определитесь, что же это?
Понятное дело, что это всего лишь ошибка продавцов, которую они допустили при печати ценовых таблиц. Тем не менее в социальных сетях эстонские комментаторы не упустили возможность обсудить этот курьезный промах и "блеснуть" юмором.
"Сами не знают что продают"
"Да какая разница что это! Главное, чтобы клеилось", - отметили пользователи эстонского Reddit.
"Он не только удаляет пятна с физической поверхности, но и очищает разум от позорных воспоминаний - стоит лишь сделать глоток!" - прокоментировал пользователь под ником miilits.
"Это объясняет, почему товар был моментально распродан..." - пишет discovery1021.