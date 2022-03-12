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ФОТО ⟩ Необычное предложение Lidl вводит народ в заблуждение!

Limon.ee
Необычное предложение Lidl вводит народ в заблуждение!
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Магазин Lidl в Кристийне.
Магазин Lidl в Кристийне. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Отправивишись на охоту за товарами по выгодной цене в немецкую сеть Lidl, посетитель был окрайне удивлен, если не сказать ошарашен высокой ценой за продукт. Но это не единственное, что его смутило. 


750-граммовый пятновыводитель для белого или цветного текстиля стоит 1000 евро. Таким образом, цена составляет 1333,33 евро за килограмм.

Но и соседний ценник с наименованием товара вводит в заблуждение. На нем неоднозначно написано: "Клей ИЛИ клейкая лента". Так определитесь, что же это?

Понятное дело, что это всего лишь ошибка продавцов, которую они допустили при печати ценовых таблиц. Тем не менее в социальных сетях эстонские комментаторы не упустили возможность обсудить этот курьезный промах и "блеснуть" юмором. 

"Сами не знают что продают"

"Да какая разница что это! Главное, чтобы клеилось", - отметили пользователи эстонского Reddit.

"Он не только удаляет пятна с физической поверхности, но и очищает разум от позорных воспоминаний - стоит лишь сделать глоток!" - прокоментировал пользователь под ником miilits.

"Это объясняет, почему товар был моментально распродан..." - пишет discovery1021.

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