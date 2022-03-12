ФОТО ⟩ Необычное предложение Lidl вводит народ в заблуждение!



750-граммовый пятновыводитель для белого или цветного текстиля стоит 1000 евро. Таким образом, цена составляет 1333,33 евро за килограмм.



Но и соседний ценник с наименованием товара вводит в заблуждение. На нем неоднозначно написано: "Клей ИЛИ клейкая лента". Так определитесь, что же это?

Понятное дело, что это всего лишь ошибка продавцов, которую они допустили при печати ценовых таблиц. Тем не менее в социальных сетях эстонские комментаторы не упустили возможность обсудить этот курьезный промах и "блеснуть" юмором.

"Сами не знают что продают"

"Да какая разница что это! Главное, чтобы клеилось", - отметили пользователи эстонского Reddit.