Яркой, интересной и насыщенной будет первая половина дня. Она подходит для того, чтобы браться за новые дела, решать сложные вопросы. Работа спорится, часто удается быстро справиться с тем, что прежде никак не получалось. Возможны приятные знакомства. Они могут положить начало и долгому сотрудничеству, и дружбе, и романтическим отношениям, пишет Дворец.
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака
Вторая половина дня проходит спокойно и плодотворно, отлично подходит для того, чтобы заниматься чем-то привычным и полезным. У многих появляются хорошие идеи, касающихся будущего. Едва ли их удастся реализовать сразу; стоит запастись терпением.
Овен
Вы говорите то, что думаете, не скрываете своих эмоций; окружающим это нравится. Легко ладить с людьми. Вы быстро договариваетесь даже с теми, с кем прежде часто ссорились. Не исключено начало долгого сотрудничества или дружеских отношений. Удастся прояснить какие-то неоднозначные ситуации прошлого. Многие Овны поймут, как стоит себя вести, чтобы избежать конфликтов, претензий и споров. Вторая половина дня – отличное время для каких-то семейных дел, общения с родственниками. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники.
Телец
Легкий благоприятный день. Можно браться за самые разные дела, от совершенно новых до давно знакомых; вы в любом случае справитесь отлично. Часто помогают знания, полученные раньше. Благодаря им вы не тратите время на пустяки, занимаетесь именно тем, что действительно важно. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с самым близким человеком. Можно обсуждать важные вопросы, в том числе те, из-за которых прежде возникали разногласия. Удастся обо всем договориться, найти решения, устраивающие всех.
Близнецы
Утром что-то может пойти не по плану. Вероятны разногласия и споры, а окружающие могут критиковать вас, предъявлять претензии. Но ситуация быстро меняется к лучшему, вы настраиваетесь на позитивный лад, видите возможности, которых прежде не замечали. Вторая половина дня подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Хорошо проявлять инициативу в делах, делиться идеями. Наверняка найдутся люди, которые будут не меньше вас заинтересованы в реализации задуманного. Гармонично складываются отношения с близкими, общение дарит массу позитивных эмоций.
Рак
Прекрасный день для новых начинаний. Им сопутствует удача. Вам часто везет в делах, благодаря удачному стечению обстоятельств вы добиваетесь успеха там, где на него не рассчитывали. Многим Ракам сегодня пригодится умение обращать внимание на мелочи, делать правильные выводы из своих наблюдений. Вероятны денежные поступления. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Также в это время можно планировать крупные приобретения: изучать ассортимент магазинов, сравнивать разные варианты, из которых вы наверняка выберете лучший.
Лев
Утром возможны какие-то неприятные происшествия, но чаще всего речь идет о мелочах, на которые не стоило бы обращать внимание. Не исключены неожиданные новости; они могут повлиять на ваши планы. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня полна приятных сюрпризов, в том числе романтических. Она подходит для общения с людьми, которые вам дороги. Неважно, будете ли вы говорить о важных вещах или о пустяках. В любом случае настроение улучшится у всех, а любые недавние разногласия забудутся.
Дева
Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Сегодня вам очень пригодится житейская мудрость, а также способность отделять действительно важные вещи от тех, что вскоре не будут иметь никакого значения. Вероятны денежные поступления. Не спешите тратить полученное: вскоре эти средства могут понадобиться для какого-то важного дела. Вторая половина дня подходит для домашних дел и других полезных занятий. Они не кажутся скучными и не утомляют, а иногда и наталкивают на какие-то интересные мысли.
Весы
Плодотворный день, который дает вам возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы охотно помогаете тем, кто в этом нуждается, даете отличные советы. Будет возможность что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Полезно сменить обстановку. Если обстоятельства позволяют отправиться в небольшую поездку, побывать в интересных местах, стоит поступить именно так. Если вы остаетесь дома, займитесь чем-то новым, постарайтесь внести немного разнообразия в свою жизнь.
Скорпион
Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Вы замечаете то, что прежде упустили, быстро исправляете ошибки, порой догадываетесь о том, что другие стараются скрыть. Многие Скорпионы добиваются успеха благодаря хорошей памяти. Вторая половина дня дает возможность отлично отдохнуть, повидаться с людьми, которые вам дороги. Хорошо принимать гостей или устраивать домашние праздники, даже если для них нет особенного повода. Настроение улучшается у всех.
Стрелец
Лучше не спешить. Утро может быть довольно сложным, особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего. Некоторые Стрельцы так сердятся, если что-то идет не по плану, что бросают начатое, отказываются от реализации задуманного. Лучше проявить настойчивость: если вы поведете себя правильно, то все получится. Вечер – подходящее время для встреч с близкими, разговоров о делах, важных для всех. Даже если возникают разногласия, вам удается найти нужные слова, не допустить конфликта. Некоторые идеи, появляющиеся в это время, могут показаться фантастическими. Но вскоре представится шанс воплотить их в жизнь.
Козерог
Вы сильно переживаете, если хоть что-то складывается не так, как хотелось бы. Старайтесь больше думать о хорошем; наверняка найдется много поводов для радости. День подходит для того, чтобы начинать что-то новое. Но важно не торопиться. Пусть первые шаги будут скромными – дальше дело пойдет гораздо живее. Близкие охотно помогают вам, поддерживают многие ваши начинания. Общие дела помогают забыть о разногласиях и спорах недавнего прошлого. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые казались почти безнадежно испорченными.
Водолей
Подходящий день для учебы, а также любых занятий, связанных со сбором и анализом информации, творческим переосмыслением чужого опыта. Вы наблюдательны, внимательны и аккуратны. Все это позволяет избежать досадных промахов и ни минуты не потратить напрасно. Не исключены небольшие разногласия дома. Чаще всего речь идет о пустяках, которые вскоре будут забыты. Многое можно просто превратить в шутку. Но будут и моменты, заслуживающие внимания; тут интуиция наверняка подскажет вам, что говорить и как действовать.
Рыбы
Легкий, вдохновляющий день. Возможно, он и не принесет вам каких-то головокружительных успехов, но сложится очень приятно. Полезно вспомнить о давних увлечениях и хобби: они вновь подарят массу позитивных эмоций. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы дорожили, помириться с теми, с кем были в ссоре. Важно проявлять инициативу: именно благодаря ей вы добиваетесь того, к чему стремились. Не бойтесь делиться своими идеями, даже если они кажутся странными, не до конца продуманными, рискованными. Вы получите толковые советы.