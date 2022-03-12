Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака

Дева

Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Сегодня вам очень пригодится житейская мудрость, а также способность отделять действительно важные вещи от тех, что вскоре не будут иметь никакого значения. Вероятны денежные поступления. Не спешите тратить полученное: вскоре эти средства могут понадобиться для какого-то важного дела. Вторая половина дня подходит для домашних дел и других полезных занятий. Они не кажутся скучными и не утомляют, а иногда и наталкивают на какие-то интересные мысли.

Весы

Плодотворный день, который дает вам возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы охотно помогаете тем, кто в этом нуждается, даете отличные советы. Будет возможность что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Полезно сменить обстановку. Если обстоятельства позволяют отправиться в небольшую поездку, побывать в интересных местах, стоит поступить именно так. Если вы остаетесь дома, займитесь чем-то новым, постарайтесь внести немного разнообразия в свою жизнь.

Скорпион

Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Вы замечаете то, что прежде упустили, быстро исправляете ошибки, порой догадываетесь о том, что другие стараются скрыть. Многие Скорпионы добиваются успеха благодаря хорошей памяти. Вторая половина дня дает возможность отлично отдохнуть, повидаться с людьми, которые вам дороги. Хорошо принимать гостей или устраивать домашние праздники, даже если для них нет особенного повода. Настроение улучшается у всех.

Стрелец

Лучше не спешить. Утро может быть довольно сложным, особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего. Некоторые Стрельцы так сердятся, если что-то идет не по плану, что бросают начатое, отказываются от реализации задуманного. Лучше проявить настойчивость: если вы поведете себя правильно, то все получится. Вечер – подходящее время для встреч с близкими, разговоров о делах, важных для всех. Даже если возникают разногласия, вам удается найти нужные слова, не допустить конфликта. Некоторые идеи, появляющиеся в это время, могут показаться фантастическими. Но вскоре представится шанс воплотить их в жизнь.

Козерог

Вы сильно переживаете, если хоть что-то складывается не так, как хотелось бы. Старайтесь больше думать о хорошем; наверняка найдется много поводов для радости. День подходит для того, чтобы начинать что-то новое. Но важно не торопиться. Пусть первые шаги будут скромными – дальше дело пойдет гораздо живее. Близкие охотно помогают вам, поддерживают многие ваши начинания. Общие дела помогают забыть о разногласиях и спорах недавнего прошлого. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые казались почти безнадежно испорченными.

Водолей

Подходящий день для учебы, а также любых занятий, связанных со сбором и анализом информации, творческим переосмыслением чужого опыта. Вы наблюдательны, внимательны и аккуратны. Все это позволяет избежать досадных промахов и ни минуты не потратить напрасно. Не исключены небольшие разногласия дома. Чаще всего речь идет о пустяках, которые вскоре будут забыты. Многое можно просто превратить в шутку. Но будут и моменты, заслуживающие внимания; тут интуиция наверняка подскажет вам, что говорить и как действовать.

Рыбы