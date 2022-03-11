Украинский музыкант Макс Барских выступил на своей Instagram-странице с новым заявлением. Артист запретил использовать свою музыку на территории РФ, пишет RUS.TVNET.
ВИДЕО ⟩ Барских запретил использовать свою музыку на территории РФ
Барских запретил использовать свою музыку на территории РФ
Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать то же самое!
- сказал Барских.
Ранее рэпер Тимати призвал россиян удалить все песни Барских из своих плейлистов.
Напомним, Макс Барских уже записал несколько видеообращений к россиянам. Он говорил о войне в Украине, о том, что ее развязал один человек, которому «все равно на свой народ». Российский рэпер Тимати записал ответ с угрозой.