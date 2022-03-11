Отношения Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной одно время были просто ужасными. Еще не так много времени прошло со скандала, инициатором которого выступила звездная наследница. В эфире канала НТВ Татьяна обвинила «королеву шансона» в домашнем насилии, после чего сбежала в Америку.
Дочь Любови Успенской сделала себе пластику
Одни тогда осудили Успенскую, другие же припомнили прошлое Плаксиной. Как известно, несколько лет назад она оказалась на принудительном лечении в клинике. Не без труда, но Татьяне удалось избавиться от наркотической зависимости. Но теперь кредит доверия к Плаксиной у многих людей очень низкий, ведь каждый ее сомнительный или странный поступок общественностью воспринимается как срыв, пишет eg.ru.
К счастью, сейчас Плаксина чувствует себя прекрасно. Долгое время она не выходила на связь на своей странице в Instagram, зато сейчас снова активно делится фото и видео. Что интересно, на них присутствует и ее звездная родительница. К примеру, Татьяна опубликовала трогательный пост, посвященный Любови Залмановне.
«Мы с тобою похожи как две капли воды… мы с тобой половины одного яблока! Зажигаю со своей любимой мамулей Любовью Успенской», — поделилась Плаксина.