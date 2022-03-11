Дочь Любови Успенской сделала себе пластику

Одни тогда осудили Успенскую, другие же припомнили прошлое Плаксиной. Как известно, несколько лет назад она оказалась на принудительном лечении в клинике. Не без труда, но Татьяне удалось избавиться от наркотической зависимости. Но теперь кредит доверия к Плаксиной у многих людей очень низкий, ведь каждый ее сомнительный или странный поступок общественностью воспринимается как срыв, пишет eg.ru.