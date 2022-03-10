Американская компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret временно прекратит работу на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте ритейлера. Любители популярного бельевого бренда толпами отправились за любимыми трусиками.
ВИДЕО ⟩ Вы только посмотрите, какой ажиотаж творится в популярном бельевом магазине, который покидает российский рынок
Согласно заявлению, производитель приостанавливает онлайн-продажи 9 марта. При этом все заказы, сделанные покупателями до упомянутой даты, будут доставлены клиентам. Кроме того, стало известно, что 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.
На данный момент неизвестно, на какой срок Victoria's Secret завершила всю деятельность в России.
Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.
Посмотрите на видео ниже, какая толпа образовалась в последний день работы бельевого магазина!
Lines at Victoria's Secret stores. pic.twitter.com/fXD7TQpz8F— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022