ВИДЕО ⟩ Вы только посмотрите, какой ажиотаж творится в популярном бельевом магазине, который покидает российский рынок

Согласно заявлению, производитель приостанавливает онлайн-продажи 9 марта. При этом все заказы, сделанные покупателями до упомянутой даты, будут доставлены клиентам. Кроме того, стало известно, что 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.

На данный момент неизвестно, на какой срок Victoria's Secret завершила всю деятельность в России.

Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.