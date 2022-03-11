Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака

Овен, вы окажетесь на пересечении внимания многих людей, вас затронет множеcтво сюжетов.

Телец, сегодня подходящий день, чтобы повозиться с рассадой, садовыми и домашними растениями.

Близнецы, вы будете склонны делать преждевременные выводы, не торопитесь.

Рак, собственноручное приготовление какого-то блюда подействует на вас позитивно. Вы можете освоить совершенно новый рецепт.

Лев, этот день благоприятен для того, чтобы ближе познакомиться с теми, кто живет по соседству.

Дева, вы можете открыть в себе способности, скрытые до этого момента.

Весы, вы можете оказаться слишком восприимчивы к рекламе, а это сейчас лишнее. Не тратьте понапрасну деньги.

Скорпион, вас ждут совершенно новые переживания.

Cтрелец , вы плодотворно пообщаетесь с человеком, который озабочен той же проблемой, что и вы.

Козерог, если вам предстоит нечто ответственное, лучше иметь в запасе план Б на случай, если что-то пойдет не так.

Водолей, ваше внимание обратит на себя человек, которого вы редко замечали.