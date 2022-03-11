Продолжается самый неясный период этого года. Продлится он минимум до 20 марта. Пока Луна в Раке, пришло время заняться домом и семьей, пишет mir24.tv.
Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака
Овен, вы окажетесь на пересечении внимания многих людей, вас затронет множеcтво сюжетов.
Телец, сегодня подходящий день, чтобы повозиться с рассадой, садовыми и домашними растениями.
Близнецы, вы будете склонны делать преждевременные выводы, не торопитесь.
Рак, собственноручное приготовление какого-то блюда подействует на вас позитивно. Вы можете освоить совершенно новый рецепт.
Лев, этот день благоприятен для того, чтобы ближе познакомиться с теми, кто живет по соседству.
Дева, вы можете открыть в себе способности, скрытые до этого момента.
Весы, вы можете оказаться слишком восприимчивы к рекламе, а это сейчас лишнее. Не тратьте понапрасну деньги.
Скорпион, вас ждут совершенно новые переживания.
Козерог, если вам предстоит нечто ответственное, лучше иметь в запасе план Б на случай, если что-то пойдет не так.
Водолей, ваше внимание обратит на себя человек, которого вы редко замечали.
Рыбы, не пропускайте мимо внимания новости, которые кажутся нелепыми. Они могут оказаться важнее, чем кажутся.