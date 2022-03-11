Пт, 11.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 11 марта для всех знаков Зодиака
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Продолжается самый неясный период этого года. Продлится он минимум до 20 марта. Пока Луна в Раке, пришло время заняться домом и семьей, пишет mir24.tv.

Овен, вы окажетесь на пересечении внимания многих людей, вас затронет множеcтво сюжетов.

Телец, сегодня подходящий день, чтобы повозиться с рассадой, садовыми и домашними растениями.

Близнецы, вы будете склонны делать преждевременные выводы, не торопитесь.

Рак, собственноручное приготовление какого-то блюда подействует на вас позитивно. Вы можете освоить совершенно новый рецепт.

Лев, этот день благоприятен для того, чтобы ближе познакомиться с теми, кто живет по соседству.

Дева, вы можете открыть в себе способности, скрытые до этого момента.

Весы, вы можете оказаться слишком восприимчивы к рекламе, а это сейчас лишнее. Не тратьте понапрасну деньги.

Скорпион, вас ждут совершенно новые переживания.

Cтрелец, вы плодотворно пообщаетесь с человеком, который озабочен той же проблемой, что и вы.

Козерог, если вам предстоит нечто ответственное, лучше иметь в запасе план Б на случай, если что-то пойдет не так.

Водолей, ваше внимание обратит на себя человек, которого вы редко замечали.

Рыбы, не пропускайте мимо внимания новости, которые кажутся нелепыми. Они могут оказаться важнее, чем кажутся.

Ключевые слова
Наверх