Звезда реалити-шоу и светская львица Мэрилин Нау часто путешествует по миру. Теперь она снова наслаждается шикарным Дубаем.
ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Эстонская светская львица показала прелести в мини-бикини у бассейна в Дубае
Эстонская светская львица показала прелести в мини-бикини у бассейна в Дубае
Мэрилин Нау поделилась очаровательным снимком из жаркого Дубая в Instagram, и ее подписчики в восторге от фото! "Я не знаю, что горячее, ты или солнце!" - пишут в комментариях.
Каждый может решить для себя сам, если взглянет на ослепительно красивое фото!
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