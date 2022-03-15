ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошел благотворительный концерт «Слава Украине»

Волонтеры НКО «Слава Украине» самоотверженно работают и уже доставили в Украину 17 машин скорой помощи, которые были куплены и оборудованы с помощью деятелей Ротари-клуба. Оснащение каждой машины гуманитарной помощью и медицинским оборудованием стоит в среднем 30 000 евро.

Главная цель – с помощью телезрителей и радиослушателей собрать 300 000 евро, это 10 машин скорой помощи или машин, приспособленных для скорой помощи. Одна машина может спасти 10 жизней за день!

На благотворительном концерте выступили такие музыканты, как: Svjata Vatra, Иво Линна, NOËP, Nublu, Алика Милова, Lenna, Михкель Рауд, Metsatöll, Gameboy Tetris, Лийз Лемсалу, Genka. Terminaator, Лаура Пыльдвере, Даниэль Леви, Марко Матвере, Отть Лепланд, Эстонский народный мужской хор, женский хор Леэло, камерный женский хор Sireen и Musamari и другие.

Ведущие вечера – Юри Бучаков, Роберт Роол и Пирет Лаос.

Площадкой для проведения концерта стал концертный зал Alexela.

Nublu:

– Небольшой вклад от меня в поддержку охваченной войной Украины и ее народа.

Nublu Фото: Indrek Toom

Gameboy tetris



– Если в моих силах сделать хоть что нибудь для того чтобы поддержать народ Украины сейчас, то я конечно же буду делать все что смогу.





Gameboy Tetrir или Павел Бочаров Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Лаура Пылдвере – эстонская поп-певица, представлявшая Эстонию на «Евровидение» в составе группы Suntribe в 2005 году и в 2017 году в дуэте с Койтом Тооме:

– Основной причиной является сбор средств для жителей Украины. Таким образом, я могу внести свой вклад. Пользуясь своей популярностью и положением, музыкантам намного легче собрать необходимые деньги для помощи пострадавшим.

Лаура Пылдвере Фото: Madis Veltman



Член эстонской фолк-металл группы Metsatöll Лаури Ыунапуу:

– Страшная катастрофа, которая накрыла Украину, реальнее и страшнее самого сильного урагана. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь пострадавшим и хотя бы немного смягчить их боль.

Metsatöll в Финляндии в 2021 году. Фото: Toomas Rand

Легендарная группа Terminaator и вокалист Яагуп Креэм:

– Само собой разумеется, что мы будем присутствовать на таком концерте. Жестокое российское вторжение и террор не имеют оправдания. Такого не должно быть в Европе в 21 веке. Мы всеми мыслями с украинским героическим народом и в это трудное время мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания.

Слава Украине!

22.06.2021, Отепя, фестиваль Pühajärve Jaanituli 2021. Группа Terminaator. Фото: Konstantin Sednev

Известный эстонский певец Иво Линна:

– Этим концертом мы хотим показать, что эстонские музыканты всем сердцем выступают за украинский народ. Мы, как можем, хотим поддержать борьбу украинского народа и показать свое отношение к этой ужасной войне.

Иво Линна Фото: SCANPIX

Руслан Трощинский, солист группы Svjata Vatra: