Эстонские звезды примут участие в благотворительном концерте «Слава Украине»

Волонтеры НКО «Слава Украине» самоотверженно работают и уже доставили в Украину 17 машин скорой помощи, которые были куплены и оборудованы с помощью деятелей Ротари-клуба. Оснащение каждой машины гуманитарной помощью и медицинским оборудованием стоит в среднем 30 000 евро.

Главная цель — с помощью телезрителей и радиослушателей собрать 300 000 евро, это 10 машин скорой помощи или машин, приспособленных для скорой помощи. Одна машина может спасти 10 жизней за день!

На благотворительном концерте выступят такие музыканты, как: Svjata Vatra, Иво Линна, NOËP, Nublu, Алика Милова, Lenna, Михкель Рауд, Metsatöll, Gameboy Tetris, Лийз Лемсалу, Genka. Terminaator, Лаура Пыльдвере, Даниэль Леви, Марко Матвере, Отть Лепланд, Эстонский народный мужской хор, женский хор Леэло, камерный женский хор Sireen и Musamari и другие.

Ведущими вечера будут Юри Бучаков, Роберт Роол и Пирет Лаос.

Площадкой для проведения концерта станет концертный зал Alexela.

Nublu:

- Небольшой вклад от меня в поддержку охваченной войной Украины и ее народа.

Nublu Фото: Indrek Toom



Лаура Пылдвере — эстонская поп-певица, представлявшая Эстонию на «Евровидение» в составе группы Suntribe в 2005 году и в 2017 году в дуэте с Койтом Тооме:

– Основной причиной является сбор средств для жителей Украины. Таким образом, я могу внести свой вклад. Пользуясь своей популярностью и положением, музыкантам намного легче собрать необходимые деньги для помощи пострадавшим.

Лаура Пылдвере Фото: Madis Veltman



Член эстонской фолк-металл группы Metsatöll Лаури Ыунапуу:

-Страшная катастрофа, которая накрыла Украину, реальнее и страшнее самого сильного урагана. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь пострадавшим и хотя бы немного смягчить их боль.

Metsatöll в Финляндии в 2021 году. Фото: Toomas Rand

Легендарная группа Terminaator и вокалист Яягуп Креем:

- Само собой разумеется, что мы будем присутствовать на таком концерте. Жестокое российское вторжение и террор не имеют оправдания. Такого не должно быть в Европе в 21 веке. Мы всеми мыслями с украинским героическим народом и в это трудное время мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания.

Слава Украине!

22.06.2021, Отепя, фестиваль Pühajärve Jaanituli 2021. Группа Terminaator. Фото: Konstantin Sednev

Известный эстонский певец Иво Линна:

- Этим концертом мы хотим показать, что эстонские музыканты всем сердцем выступают за украинский народ. Мы, как можем, хотим поддержать борьбу украинского народа и показать свое отношение к этой ужасной войне.

Иво Линна Фото: SCANPIX

Руслан Трощинский, солист группы Svjata Vatra:

- С 24 февраля, когда в моей стране - Украине, началась война, мы стали ежедневно помогать Украине и украинцам. За два дня мы с хорошими партнерами организовали большой концерт, который прошел 26 февраля на площади Вабадузе в Таллинне. Мы своими глазами увидели, насколько глубоко все происходящее трогает сердца эстонцев. В качестве первого шага мы советовали делать пожертвования через существующие каналы, такие как Красный Крест.

В течение следующей недели со мной связались десятки людей, которые хотят организовать концерты в поддержку Украины и множество акций поддержки уже состоялось и проходят в разных уголках Эстонии. Очень хорошо, что сообщества собираются вместе, говорят и поют о свободе.

Мы сразу задумались о кампании поддержки под руководством Марта Нормета, потому что телеформат позволяет нам донести сообщение до большой аудитории.

Как музыкант, уже в Украине, я пел о свободной стране с группой Гайдамаки. Когда в 2014 году Россия оккупировала часть территории Восточной Украины, я написал музыку, и тогда мы дали первый большой концерт поддержки на таллиннской площади Вабадузе и поехали с группой, чтобы выступить в освобожденных городах Восточной Украины.

С детства меня воспитывали так, чтобы ВСЕГДА быть хорошим человеком, быть честным и заботиться о себе, своих близких и незнакомых, которым нужна помощь. Особенно важно сейчас, когда в Украине началась война, чтобы каждый посмотрел на себя и спросил, как я могу внести свой вклад в мир во всем мире. Может показаться, что мы, может быть, и не в силах повлиять на эти процессы… Но я считаю, что каждая положительная мысль и действие помогают остановить зло, а справедливость и доброта побеждают. Мы обязательно будем давать концерты в поддержку и и участвовать в акциях до окончания войны в Украине, чтобы помочь восстановить свою страну.

Группа Svjata Vatra Фото: Промо