ФОТО ⟩ Эстонская королева уколов красоты выбрала для отпуска очень экзотическое место

Марью Карин делится красивыми кадрами прямо из Африки в соцсетях. Она наслаждается отдыхом на прекрасном тропическом острове.

На Занзибаре теплый климат круглый год. За исключением сезона дождей с апреля по май, на райском острове температура воздуха в среднем 28 градусов тепла. В качестве большого бонуса, есть также прекрасные пляжи, где песок белый, а вода кристально чистая.