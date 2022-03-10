Эстонская королева уколов красоты Марью Карин, которая в январе этого года отпраздновала 45-летие, отправилась в отпуск! Пункт назначения – чудесный и экзотический Занзибар.
ФОТО ⟩ Эстонская королева уколов красоты выбрала для отпуска очень экзотическое место
Эстонская королева уколов красоты выбрала для отпуска очень экзотическое место
Марью Карин делится красивыми кадрами прямо из Африки в соцсетях. Она наслаждается отдыхом на прекрасном тропическом острове.
На Занзибаре теплый климат круглый год. За исключением сезона дождей с апреля по май, на райском острове температура воздуха в среднем 28 градусов тепла. В качестве большого бонуса, есть также прекрасные пляжи, где песок белый, а вода кристально чистая.
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