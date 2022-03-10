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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ⟩ В первую неделю марта эстонцы скупили инвестиционного золота почти на 15 миллионов евро

Annaliisa Köss Limon.ee
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В первую неделю марта эстонцы скупили инвестиционного золота почти на 15 миллионов евро
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Золото имеет самую высокую инвестиционную ценность
Золото имеет самую высокую инвестиционную ценность Фото: Shutterstock

Elu24 стало известно, что жители Эстонии активно скупают золотые слитки и золотые монеты. Фреед Круусберг, основатель и собственник фирмы Tavid, дает обзор текущей ситуации.

Золото сохраняет свою ценность и инвестиционную привлекатальность во время всех экономических кризисов и войн и рассматривается как лучший способ снизить риски, связанные с безопасностью и возможной инфляцией. Тот факт, что в трудные времена люди снова и снова ищут прочную опору и безопасную среду, доказывает сегодняшняя ситуация.

«Если говорить об инвестиционном золоте, то есть о золотых монетах и о слитках, то спрос на эти товары в Эстонии за последние две недели действительно был высоким, и большая часть продукции была раскуплена в офисах и на складах Tavid», — говорит Фреед Круусберг. Он добавил, что и сегодня инвестиционное золото можно купить или заказать.

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