Elu24 стало известно, что жители Эстонии активно скупают золотые слитки и золотые монеты. Фреед Круусберг, основатель и собственник фирмы Tavid, дает обзор текущей ситуации.
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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА ⟩ В первую неделю марта эстонцы скупили инвестиционного золота почти на 15 миллионов евро
В первую неделю марта эстонцы скупили инвестиционного золота почти на 15 миллионов евро
Золото сохраняет свою ценность и инвестиционную привлекатальность во время всех экономических кризисов и войн и рассматривается как лучший способ снизить риски, связанные с безопасностью и возможной инфляцией. Тот факт, что в трудные времена люди снова и снова ищут прочную опору и безопасную среду, доказывает сегодняшняя ситуация.